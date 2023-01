Kindelsberger Senioren liefern einige DM-Normen

Offene Regionsmeisterschaften des Leichtathletikverband Nordrhein am 8.1.2023 in Düsseldorf

(wS/red) Kreuztal / Düsseldorf 23.01.2023 | Man muss wohl sagen, dass der Wettkampf in der Düsseldorfer Leichtathletikhalle mehr der Leistungsüberprüfung oder dem Training unter Wettkampfbedingungen diente. Die Starter aus dem Siegerland traten im Nachbarverband „außer Wertung“ an und da der DLV auch in diesem Jahr wiederum keine Deutschen Meisterschaften für Senioren in der Hallensaison ausrichten will, sind auch alle erreichten Normen quasi wertlos.

Neben anderen Athleten und Athletinnen aus unserer Region reisten 12 Starter der LG Kindelsberg in die Landeshauptstadt. In 25 Einzelstarts wurden 11 Leistungen für eine Startberechtigung bei Deutschen Meisterschaften erreicht.

Besonders erwähnenswert sind wohl die beiden Laufergebnissen von Christian Rduch (M50), der sich nach längerer Verletzungsphase mit 7,93 Sekunden über 60m und 25,73 Sekunden über 200m in der deutschen Spitze zurückmeldete. „Team-Chef“ Thomas Blech, erstmals in der M50 mit der leichteren 6Kg Kugel, feilt weiter an seiner Drehstoßtechnik und kommt auf 13,85m. In der M45 bestätigt der Wilnsdorfer Carsten Boller seine Form aus dem Vorjahr mit 8,13 Sekunden über 60m und 26,70 Sekunden über 200m. Michael Kämpfer (M65) freute sich über seine Leistung über 800 m in 2:50,73 Minuten: „2 Sekunden schneller, als erwartet!“

In der weiteren Hallensaison planen die LGK-Senioren die Teilnahme an den Westfalenmeisterschaften Anfang März in Paderborn, bevor es dann am 7. Mai „draußen“ wieder im Team um die Qualifikation zur DM geht.

Blick in die Siegerliste:

In Klammern die erreichte Platzierung (außer Wertung), „q“ für eine DM-Norm

M45

60 m

Carsten Boller 8,13 sec (3) q

Michael Nothacker 8,22 sec (4) q

200 m

Carsten Boller 26,70 sec (3)

Weitsprung

Michael Nothacker 5,21 m (2)

Kugelstoßen

Michael Nothacker 10,58 m (1)

4×200 m Staffel

Rduch, Blech, Boller, Nothacker 1:45,71 min (1) q

M50

60 m

Christian Rduch 7,93 sec (2) q

Thomas Blech 8,30 sec (3) q

Ronny Peters 8,51 sec (4) q

60 m Hürden

Thomas Blech 9,86 sec (1) q

200 m

Christian Rduch 25,73 sec (2) q

Weitsprung

Christian Rduch 5,05 m (2)

Ronny Peters 4,48 m (3)

Kugelstoßen

Thomas Blech 13,85 m (1) q

Ronny Peters 11,36 m (4)

M55

60 m

Gerd Kohlberger 8,65 sec (6) q

Andreas Brand 8,96 sec (10) q

200 m

Gerd Kohlberger 28,97 (2)

Weitsprung

Ralf Grafe 4,17 m (2)

Hochsprung

Ralf Grafe 1,40 (2)

4×200 m Staffel

Grafe, Kohlberger, Peters, Brand 1:57,76 min (1) q

M60

60 m Hürden

Ekkehard Arnoldi 14,69 sec (1)

Dirk Kludzeweit 14,74 sec (2)

Weitsprung

Dirk Kludzeweit 3,80 m (5)

Kugelstoßen

Ekkehard Arnoldi 8,94 m (5)

M65

60 m

Horst Schneider 9,73 sec (4)

800 m

Michael Kämpfer 2:50,73 min (2) q

Weitsprung

Horst Schneider 3,39 (1)

Fotos: LG Kindelsberg Kreuztal e. V.