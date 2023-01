Leichnam in Waldstück in Netphen-Unglinghausen gefunden

(wS/ots) Netphen 22.01.2023 | Am Sonntagabend (22.01.2023) erhielt die Polizei Kenntnis über den Fund einer Leiche in einem Waldstück in Netphen-Unglinghausen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Identität sowie der Todesursache aufgenommen.

Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekanntgegeben werden.

.

Anmerkung der wirSiegen.de-Redaktion: Aktuell (20:47 Uhr) läuft der Einsatz noch. Sobald die Polizei weitere Infos gibt informieren wir hier sofort.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de