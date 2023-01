Polizei ermittelt flüchtigen Unfallverursacher – 37-Jähriger fährt alkoholisiert und ohne Führerschein in geparkte Pkw

(wS/ots) Siegen 27.01.2023 | Am Donnerstag (26.01.2023) ist es gegen 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße „Im Wiesental“ in Geisweid gekommen. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten war zunächst kein Unfallverursacher vor Ort. Zeugenhinweisen nach habe sich ein schwarzer Opel Signum von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Ersten Erkenntnissen nach krachte der Flüchtige frontal in einen grauen, am Straßenrand geparkten, VW Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat in einen dahinterstehenden Hyundai und dieser wiederum in einen weiteren Hyundai geschoben. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen fünfstelligen Betrag.

Durch aufmerksame Zeugen und Ermittlungen an der Unfallörtlichkeit konnten die eingesetzten Beamten Hinweise auf den Unfallverursacher erlangen. An der Halteranschrift konnte das beschädigte Unfallfahrzeug festgestellt werden. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 37-Jährigen Opel Signum-Fahrer.

Ersten Erkenntnissen nach ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem erhärteten sich Hinweise, dass der Mann während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Die Beamten brachten den 37-Jährigen daraufhin zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Gegen ihn ermittelt nun das Verkehrskommissariat wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

