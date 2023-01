Schneeglätte: Mehrere Unfälle im Kreis Olpe – Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer vorsichtig zu fahren

(wS/ots) Kreisgebiet Olpe / Sauerland 17.01.2023 | Aufgrund der Schneefälle und der damit einhergehenden Witterungsverhältnissen haben sich im Kreis Olpe heute (17. Januar) acht Verkehrsunfälle mit insgesamt drei verletzten Personen ereignet.

Bei einem Unfall gegen 8 Uhr auf der L 728 in Höhe Brachthausen stießen ein Autofahrer und ein Fahrer eines Transporters zusammen. Beide wurden verletzt mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zur Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich gegen 8:40 Uhr an der Kreuzung „Im Osterseifen“ ereignet. Dabei fuhren eine 31-jährige Pkw-Fahrerin gefolgt von einer 24 Jahre alten Autofahrerin vom Palottihaus kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung hatte sich aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampel ein Rückstau gebildet. Die 31-Jährige bremste daraufhin ihren Pkw ab. Die 24-Jährige reagierte zu spät und für auf das vor ihr befindliche Fahrzeug auf. Die 31 Jahre alte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei allen Unfällen entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer vorsichtig, rücksichtsvoll und an die Straßenverhältnisse angepasst zu fahren.

