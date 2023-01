Testspielniederlage des TuS Ferndorf gegen den VfL Eintracht Hagen

(wS/red) Ferndorf/Hagen 15.01.2023 | Trotz gutem Start verliert Ferndorf in der Stählerwiese mit 26:29 (14:14)

Unterm Strich wird es für beide Trainer ein gutes Spiel gewesen sein, denn ein Testspiel ist und bleibt ein Testspiel. Priorisiert wird dabei nicht unbedingt ein Sieg, aber es ist schön, wenn es dennoch einer wird.

Ein Testspiel bestreitet eine Mannschaft um sich auf die weitergehende Rückrunde vorzubereiten und darum hat man sich mit dem VfL Eintracht Hagen einen Testspielgegner ausgesucht, der eine Spielklasse höher angesiedelt ist. Das ist ein Gradmesser für die Ferndorfer und dazu noch mit Derbycharakter. Zudem ist es viel besser, einen Gegner zu haben, der etwas höher eingestuft wird als einen Gegner, wo man ein leichtes Spiel hat und hinterher nicht weiß, wie gut man wirklich ist. Man will ja aus diesen Spielen lernen um zu sehen, wo man sich verbessern muss.

Da Robert Andersson verhindert war, nahm Jannis Michel das Zepter in die Hand und er probierte einiges aus, er formierte die Abwehr neu und alle Spieler bekamen ihre Einsatzzeiten. Auch auf den Außenpositionen war man am testen, auf Rechtsaußen fehlte krankheitsbedingt Josip Eres, dafür war aber Paul Schikora wieder im Team. Ihm fehlt natürlich nach der langen Auszeit die Spielpraxis, er erzielte trotzdem 2 Tore. Ansonsten sahen wir mehrere Akteure auf dieser Position, dazu zählen auch Marvin Mundus und Fabian Hecker.

Ferndorf ging durch Julius Fanger, Paul Schikora, Jörn Persson und Mattis Michel schnell mit 4:1 in Führung, denn es war ein temporeicher Beginn und für den VfL eine Nummer zu schnell. Aber sie fingen sich schnell wieder und so wurde es ein munterer Schlagabtausch, in dem man über die gesamten 60 Minuten keinen Klassenunterschied festestellen konnte. Bei Ferndorf fehlte zeitweise die Konzentration und bei Hagen mangelte es an der Treffsicherheit. So verwundert es nicht, dass der TuS bis zur 29. Minute permanent in Führung lag, in der 30. Minute machte der Gegner das 14:14 und so ging man dann auch zum Pausentee. Ein absolutes Highlight der 1. HZ darf aber nicht unerwähnt bleiben, Valentino Duvancic hatte beim Angriff in der 27. Minute den Ball, befand sich vor dem Hagener Tor, konnte aber nicht auf das Tor werfen, da sich direkt 3 Hagener um ihn „kümmerten“. Und was macht Tino, er steht mit dem Rücken zum Tor, drei Hagener vor ihm und er wirft den Ball rückwärts über seinen Kopf ins Tor und die Tribüne mit ca. 250-300 Zuschauern bedankte sich laut klatschend.

Dass der Hagener Coach nicht so wirklich zufrieden war, zeigen alleine schon seine zwei Team-Time-Outs. In der 2. HZ hatten die Hagener den besseren Start, denn sie markierten mit dem 14:15 ihre erste Führung, Ferndorf glich aber durch Rosti Polishchuck direkt wieder aus, danach wechselte man sich mit dem Torewerfen ab, wobei der TuS ständig den 1-Tore-Vorsprung hielt. So ging es bis zur 47. Minute mit dem 23:22 durch Jörn Persson, denn dann starteten die Hagener durch, die Fehler bei Ferndorf begünstigten dies natürlich.

Hagen präsentierte nun einen Viererpack, von dem sich die Ferndorfer nicht mehr erholen sollten, man befand sich in der Crunchtime (51.) und sie lagen mit 23:26 hinten. Ferndorf verlor das Spiel letztlich mit 26:29 und hätte nicht Marvin Mundus noch 3 Treffer für Ferndorf erzielt, hätte es schlimm ausgesehen und wäre für Hagen in der Höhe auch nicht verdient gewesen. Es war die Phase ab der 47. Minute, in der der TuS das Spiel „abgab“, denn in den restlichen 13 Minuten gab es nur noch die 3 Treffer von Marvin Mundus. Die Torhüterleistungen waren absolut in Ordung, Lucas Puhl in der 1. HZ und Tim Hottgenroth in der 2. HZ kamen auf gute 13 Paraden.

Julius Fanger hatte sich in der 2. HZ einen „Pferdekuss“ eingefangen, kam aber zum Schluß nochmal ins Spiel, hoffen wir mal, dass es nur von kurzer Dauer ist.

Die Schiedsrichterleistungen erzeugten des öfteren erstaunte Blicke, es wurden wegen gefühlter Kleinigkeiten etliche Zeitstrafen gepfiffen.

Co-Trainer Jannis Michel zum Spiel

Ich glaube wir haben gestern einen guten Test gesehen. Unsere leicht veränderte Abwehrformation hat mir sehr gut gefallen. Das Tempospiel war insbesondere in den ersten 15-20 Minuten sehr gut. Leider haben wir Hagen durch zu schnelle Abschlüsse wieder ins Spiel gebracht. In der zweiten Halbzeit hat uns dann etwas die Durchschlagskraft im Angriff gefehlt. Alle haben ihre Spielanteile bekommen und sie auch genutzt. Wir können viel Positives aus dem Spiel mitnehmen!

Statistik:

Tor: Lucas Puhl 8 Paraden, Tim Hottgenroth 5 Paraden

Tore:

Marvin Mundus 7/3

Valentino Duvancic und Jörn Persson je 4

Julius Fanger, Paul Schikora, Rostislaw Polishchuck und Gabriel da Rocha Viana je 2

Fabian Hecker, Rene Mihaljevic und Mattis Michel je 1

Bericht: petro

Fotos:RGR

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier