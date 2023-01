TuS Ferndorf: Das Jahr beginnt mit einem schweren Auswärtsspiel

(wS/red) Ferndorf/Hochdorf 20.01.2023 | Der 18. Spieltag beschert dem TuS Ferndorf einen extrem unbequemen Gegner

Gemeint ist hiermit das Auswärtsspiel bei der mHSG Friesenheim-Hochdorf II, das ist die Zweitvertretung des Erstligisten „Eulen Ludwigshafen“. Zu Gast sind die Siegerländer dort im 700 Zuschauer fassenden TVH Sportzentrum in Hochdorf, das etwa 240 km von Kreuztal entfernt ist.

Das Hinspiel in der Stählerwiese verloren sie ohne wirkliche Chancen am 01.10.2022 hoch mit 31:23. Doch das täuscht und zwar mächtig, sie befinden sich zwar mit 14:18 Punkten nur auf dem 11. Tabellenplatz, aber das lässt sich einfach erklären. Das Team hat, warum auch immer, eine extreme Auswärtsschwäche, von den 9 Auswärtsspielen haben sie alleine 8 verloren, doch zu Hause sind sie eine Macht.

Nach Ferndorf, Hanau und Rodgau Nieder-Roden sind sie die viertbeste Heimmannschaft und haben zudem noch 2 Spiele weniger als die meisten anderen Teams. Ihre einzige und somit auch letzte Heimniederlage datiert vom 24.09.2022 gegen die TSG Haßloch. Doch sie haben sich schon revanchiert, in einem hochklassigen Match gewannen sie ihr Rückspiel in Haßloch mit 34:25, und die haben ja, wie wir alle wissen, in der Stählerwiese gewonnen.

Was macht sie zu Hause so stark, an den im Schnitt nur 196 Zuschauern kann es wohl nicht liegen. Hochdorf hat einen breiten Kader mit guten Spielern, es gibt im Team niemanden, der in der Torschützenliste herausragt, ihr bester Schütze ist Mihailo Illic mit 60 Treffern und die bringen ihn grad mal auf den 23. Platz der SüdWest-Gruppe. Zu Hause ist es von ihnen immer eine starke, geschlossene Mannschaftsleistung und die Tore verteilen sich auf viele Spieler und das macht es für den Gegner sehr schwer.

Geleitet wir das Spiel vom Schiedsrichterduo Dennis Müller (D) und Christof Seeger (SUI) aus dem Standardkader.

Aber Robert Andersson wird sich zu diesem Match schon etwas einfallen lassen, eine gute Abwehr einschl. Torleuten kann schon die halbe Miete sein. Und eine mitreisende Fanschar wird schon ordentlich für Stimmung sorgen und die Jungs anfeuern.

Robert Andersson

Es wird ein schweres Spiel werden, denn Friesenheim hat ein sehr gutes Spiel mit hohem Sieg in Haßloch abgeliefert. Aber wir haben wieder Niklas Diebel an Bord und Marko Karaula wird seinen Einstand beim TuS Ferndorf geben. Krankheitsbedingt wird aber Paul Schikora fehlen, Josip Eres ist dafür wieder fit und kommt zurück ins Team.

Es wird gewiss noch ein paar Wochen dauern, aber dann dürften die Siegerländer über den besten Rückraum der Liga verfügen. Freuen darf man sich gewiss auf den wurfgewaltigen Marko Karaula, der ja vom MTV Braunschweig nach Ferndorf wechselte. Er war dort 2 Jahre hintereinander Torschützenkönig seiner Mannschaft, so erzielte er in der Saison 2021/2022 124 Feldtore.

Bericht: petro

