TuS Ferndorf erwartet den Tabellensechsten TuS 04 Dansenberg

(wS/red) Ferndorf 26.01.2023 | Mit dem hat der TuS Ferndorf noch eine kleine Rechnung offen

Und die datiert vom 08.10.2022, denn da erkämpfte sich Ferndorf auswärts vor 340 Zuschauern in einer unheimlich starken Schlußphase ein nie mehr für möglich gehaltenes 27:27 (15:9) und das war völlig anders geplant.

Es war ein Spiel, in dem die Siegerländer ständig einem teils sehr großen Rückstand hinterher liefen, so führten die Gastgeber z.B. in der 38. Minute mit 19:11.

Bis zur 12. Minute (5:4) lief noch alles normal, doch danach produzierte Ferndorf Fehler am laufenden Band und die mitgereisten Fans rieben sich verwundert die Augen, das hatte niemand erwartet.

Ebenso verwundert rieb man sich aber auch die Augen, als Ferndorf beim Stand von 24:17 die letzten Pfeile aus dem Köcher holte und zum Endspurt ansetzte. Und als die Köcher leer waren und die Schlußsirene erklang, las man ein unglaubliches 27:27 auf der Anzeigetafel und zwischen diesen beiden Ergebnissen zählte man alleine 6 Tore von Marvin Mundus, im gesamten Spiel kam er auf gigantische 12 Treffer.

Das soll/wird sich nicht wiederholen, Robert Andersson kann nicht nur wieder aus dem Vollen schöpfen, der Kader hat sich seitdem auch nochmals verstärkt und ist in sich gewachsen. Dansenberg hat derzeit ein Punktekonto von 19:17 und ein Torverhältnis von 475:469 (+6) Ferndorf hingegen bringt es auf 29:5 Punkte und einem Torverhältnis von 521:419 (+102), zudem hat Dansenberg auch schon 1 Spiel mehr absolviert.

Der TuS 04 hat sein letztes Spiel gegen Haßloch zwar mit 40:25 gewonnen, wenn man sich aber die nackten Zahlen anschaut, wird man unschwer erkennen, dass Haßloch nur mit einem Rumpfkader von 7 Feldspielern und 3 Torleuten angereist war.

Trotzdem kritisierte Coach Thomas Weber, der das Team erst im Januar übernommen hatte, das Abwehrverhalten seiner Jungs, „Da gilt es anzusetzen vor dem schweren Auswärtsspiel beim Aufstiegsfavoriten TuS Ferndorf“ sagte er. Einige Fans werden die Dansenberger ( „Dooseberger Jungs“) nach Ferndorf begleiten, denn Fans von ihnen dürfen kostenlos im Mannschaftsbus mitfahren und davon wird immer reichlich Gebrauch gemacht.

Es wäre schön, wenn die Ferndorfer ihren Flow aus dem letzten Spiel behalten könnten, denn es gibt kein Team, vor deren Leistung Roberts Jungs erschrecken müssten.

Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass Robert Andersson zum ersten mal mit voller Kapelle aufmarschieren kann, alle Spieler sind voll im Training, es gibt keine Verletzten. Auch wenn der Coach den Gegner schwer einschätzen kann, die Mannschaft wird sich gegenseitig puschen, denn jeder Gegner ist als gefährlich einzustufen.

Die Mannschaft freut sich zudem riesig auf das erste Heimspiel des Jahres und Andersson will ein gutes Match abliefern und bei Bedarf auch das Abwehrsystem umstellen. Er baut auf die sehr gute Leistung vom letzten Spiel auf, in dem er, wie er heute in der Pressekonferenz erwähnte, sein Team auf einem sehr hohen Niveau spielen sah.

Was sich jetzt schon abzeichnet ist der Zuschauerzuspruch, die Ticketbuchungen für den Hexenkessel Stählerwiese hören nicht auf und man hofft auf eine sehr gut besuchte Halle.

Was also liegt näher, als das „Wohnzimmer des TuS Ferndorf“ zu besuchen und die Jungs ab 19:00 Uhr zum nächsten Sieg zu klatschen, verdient haben sie es allemal.

DA S I S T F E R N D O R F – D A S B I S T D U

