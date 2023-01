Umgestürzter Baum ruft Feuerwehr auf den Plan

(wS/red) Siegen 15.01.2023 | Ein umgestürzter Baum sorgte am frühen Sonntagabend gegen 18:30 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in Weidenau. In der Straße Zum Wildgehege ragte der Baum über die Fahrbahn und blieb neben einem Gebäude hängen. Mit der Drehleiter und einer ordentlichen Motorrsäge rückten die Einsatzkräfte an und beseitigten die Gefahr.

In weniger als einer Stunde war der Einsatz beendet.









Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

