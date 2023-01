Urlaubsfeeling am Weltfrauentag in Bad Laasphe

(wS/bl) Bad Laasphe 30.01.2023 | Mit Traummann ans Mittelmeer oder mit Oma zur Ostsee? Bier auf Balkonien oder Barcadi auf Bali? Einer für Alle oder alle auf Malle? Was verbinden wir Deutsche mit Urlaub? Kaum ein Thema spaltet die Geschmäcker so sehr, wie die jährlich wiederkehrende arbeitsfreie Zeit. Wo geht’s hin und was muss mit? Antworten auf diese Fragen zu geben versucht der Kulturring Bad Laasphe am 10. März 2023 um 20.00 Uhr im Bad Laaspher Haus des Gastes, und zwar mit Hilfe des Kabarett- und Comedyduos Weibsbilder.

Da die Damen des Duos Weibsbilder noch immer unbemannt durchs Leben laufen müssen, wollen Claudia Thiel und Anke Brausch diesmal ihr Glück bei einer Single-Kreuzfahrt suchen, um in hoffentlich ruhigen Gewässern im Ehehafen anzulegen. Was sie dort erleben oder eben nicht, erfahren Sie in ihrem neuen zweistündigen Programm. Für die Weibsbilder heißt es jedenfalls „MalleDiven- Ausgebrannt am Sommerstrand“. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, reihen sie beim Publikum einen Lacher an den anderen und glänzen mit Witz und Charme. Natürlich haben die Weibsbilder auch ihre seit vielen Jahren heißgeliebten Bühnenfiguren mit an Bord.

Die kleine Tineke ist und bleibt unschubladisierbar! Die Erstklässlerin ist im zarten Altern von sieben Jahren bereits total überarbeitet und dringend urlaubsreif. Dieses ständige Selfie knipsen und die Pflege ihrer diversen Accounts in sozialen Netzwerken entpuppt sich allmählich als Fulltime-Job – eine Auszeit all inclusive ist daher dringend vonnöten! Die etwas unterbelichtete, aber keinesfalls farblose Eifeler Bauersfrau Christel Müller aus Kalenborn- Scheuern besticht das Publikum seit Jahren mit dem Charme eines Mähdreschers und ist diesmal „kosmopilotisch“ unterwegs.

Mit ordentlich Theken-Philosophie im Gepäck stolpert auch wieder Britta – ihres Zeichens Trinkerin aus Leidenschaft – durch Leben und Urlaub. Sie ist fest überzeugt, auf Mallorca ihre wahre Berufung gefunden zu haben und strebt eine Karriere als Ballermann-Sängerin an, frei nach dem Motto: Blau wie das Meer und voll wie der Strand. Dauerstillend, immer mit einem klugen Spruch bewaffnet und ein bisschen nach der morgendlichen Eigenurintherapie riechend kommt die alternative Gundula daher.

Auch die beiden tattrigen alten Damen dürfen am Strand nicht fehlen. Sie vertreiben sich die Zeit im Urlaub überwiegend mit einem Rückblick auf ihr langes erfülltes Dasein – ein Koffer voller schöner Erinnerungen. Natürlich lieben sie es auch in gesetzterem Alter noch immer, die jeweils andere ordentlich zu piesacken, die beiläufig zugeworfenen, gegenseitigen Gehässigkeiten geben ihrem Leben die richtige Würze. Gewinnen wird wohl der, der am längsten atmet.

Die Weibsbilder alias Claudia Thiel und Anke Brausch ziehen wieder alle Register ihres Könnens, singen, tanzen – gern auch mal aus der Reihe – und wortwitzeln um die Wette. Bleibt zu hoffen, dass die Beiden diesmal auf direktem Wege den Hafen der Ehe ansteuern und bei der Suche nach dem Richtigen nicht wieder Schiffbruch erleiden. Weitere Infos finden Sie auf der Heimseite der Weibsbilder unter www.kabarett-weibsbilder.com.

Weibsbilder- Kabarett, Comedy und Musik: Die sehenswerte und hörenswerte Vorstellung des Duos Weibsbilder „MalleDiven- Ausgebrannt am Sommerstrand“ beginnt am Freitag, 10. März 2023 um 20.00 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe. Karten dafür können im Vorverkauf bei der TKS im Haus des Gastes oder über www.proticket.de erworben werden. Der Vorverkaufspreis beträgt 23,00 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 25,00 Euro – falls die Veranstaltung nicht vorher ausverkauft ist. Für Mitglieder des Kulturrings Bad Laasphe sowie für SchülerInnen, StudentInnen oder Auszubildende gibt es Ermäßigungen.

Fotograf: Ralf Cornesse

