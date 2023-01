Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall- Verkehrskommissariat bittet Zeugen um Hinweise

(wS/ots) Siegen- Niederschelden 30.01.2023 | Am späten Freitagnachmittag (27.01.2023) ist es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B62 im Einmündungsbereich zur Siegtalstraße in Niederschelden gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 74-jährige Seat-Fahrerin die B62 von Mudersbach kommend in Fahrtrichtung Siegen. Zeitgleich wollte ein 37-jähriger Audi-Fahrer von der Siegtalstraße auf die B62 in Richtung Mudersbach abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Ersten Schätzungen nach belaufen sie sich zusammen auf ca. 40 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Sowohl die 74-Jährige, als auch der 37-Jährige verletzten sich bei dem Unfall. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da beide Unfallbeteiligten angeben, bei grün in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Eine Überprüfung der Ampelschaltung ergab jedoch keine Hinweise auf eine Störung oder Fehlschaltung.

Das Verkehrskommissariat bittet daher Zeugen, die zur Unfallzeit den Bereich B62/Siegtalstraße befahren haben, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

