Akkordeonvirtuose Alexander Bytchkow und Organistin Helga Maria Lange begeistern mit fulminantem Konzert in Kolumbariumskirche Heilig-Kreuz

(wS/il) Siegen 22.02.2023 | Am Karnevalssonntag hat in der Kolumbariumskirche Heilig-Kreuz, Siegen ein „Heiteres Konzert“ mit Akkorden und Orgel stattgefunden, es war darüber hinaus ein fulminant virtuoses Hörvergnügen!

Der in St. Petersburg geborene und ausgebildete Akkordeon-Virtuose, Träger mehrerer Preise und seit 1996 in Deutschland unterrichtende und auftretende Alexander Bytchkow hatte einen bunten Strauß höchst unterhaltsamer, tänzerischer und melodiöser Stücke mitgebracht, die er z. T. selbst für Akkordeon arrangiert hatte, wie das fingerflinke Finale aus Antonio Vivaldis Concerto grosso op.3/11. „Zitternde Blätter“ (Paul Norrback) verblüffte durch rasante Repetitionen.

Ein „Shocking Valse“, „Tico, tico no Fubà“ und das Paganini-Glanzstück „Carneval in Venedig“ riefen Begeisterungsstürme hervor. Der

Aufforderung bei Reinhard Mays und Hammerschmids Songs (Für mich soll´s rote Rosen regnen) mit zu summen, folgten viele, was einen zusätzlichen Glanzeffekt bei den von Bytchkow für Akkordeon und Orgel arrangierten Stücken bewirkte.

Helga Maria Lange beglückte ebenso mit ihren Orgelstücken von Nigel Ogden, Lefébure-Wely und Scott Joplin. Einen wunderbaren Schluss gestalteten die beiden Musiker mit dem zwischen Temperament und Tiefsinn wechselnden „Libertango“ von Astor Piazzolla.

Die lange und rhythmisch klatschenden Zuhörer gaben sich erst nach zwei Zugaben zufrieden!

Foto: Tanja Wagener – Bericht: Isabel Lippitz

