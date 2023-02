Einbruch in Bankfiliale – Diebe gingen vermutlich leer aus

(wS/ots) Neunkirchen 27.02.2023 | Unbekannte Täter sind im Verlaufe des vergangenen Wochenendes gewaltsam in eine Bankfiliale in der Kölner Straße eingedrungen. Zwischen Freitagnachmittag (24.02.2023, 16:00 Uhr) und Sonntagmorgen (26.03.2023, 11:30 Uhr) gelangten ein oder mehrere Täter über die Gebäuderückseite in die Filiale. Hier durchsuchten sie offenbar mehrere Büroräume. Die Unbekannten versuchten in einem der Büros einen Münztresor zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Einbrecher keine oder nur geringe Beute gemacht haben. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.