Eröffnung Ausstellung „unNORMal?!“ – Kein Platz für Ausgrenzung!“

(wS/hi) Hilchenbach 22.02.2023 | Mit einer Bank mit der Aufschrift: „Kein Platz für Ausgrenzung!“ fing alles an!

Diese wurde im Mai 2021 von Beschäftigten der DeinWerk gGmbH, Werkstatt für Menschen mit psychischen Behinderungen in Heinsberg nahe der holländischen Grenze gefertigt und nach Hilchenbach ausgeliefert.

Nach vielen Pandemiepausen konnte das Projekt-Team, bestehend aus den ehrenamtlichen Fotografinnen Christa Hees, Ruth Eyhorn, Silke Walk und Silvia Schwarzpaul und den Interviewerinnen, Gudrun Roth, Bürgerschaftliches Engagement, und Verena Simonazzi, Integration, als Mitarbeiterinnen der Stadt Hilchenbach, endlich das Ergebnis der Öffentlichkeit vorstellen.

Dreizehn Personen oder Gruppen, die vielleicht nicht ganz der üblichen „Norm“ entsprechen, haben auf der Bank platzgenommen. Sie ließen sich fotografieren, erzählten den Interviewerinnen aus ihrem Leben und taten ihre Meinung zu Rassismus und Ausgrenzung kund. Daraus entstand eine beeindruckende Ausstellung in Bild und Text für ein Leben in Vielfalt und Toleranz.

Christoph Ermert eröffnete die Foto-Text-Ausstellung sitzend auf der „besonderen Bank“, die in dieser Ausstellung im Mittelpunkt steht. Er stellte die Frage an das zahlreich erschienene Publikum: „Gibt es überhaupt DIE Norm und wer legt sie fest?

Egal wie man die Norm definiert oder festlegt, letztendlich ist dies kein Grund für Ausgrenzung und Diskriminierung. Das Zauberwort heißt Toleranz und Offenheit für ein gelingendes Zusammenleben aller“, ist sich der Stadtrat und Kämmerer sicher.

Diese Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis Ende November 2023 zu sehen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Gudrun Roth, Telefon 02733/288-229 oder E-Mail ehrenamt@hilchenbach.de