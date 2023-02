(wS/bl) Bad Laasphe 23.02.2023 | Es ist wieder soweit ! Ein besonderes Schmankerl wartet auf die vielen Fans der Egerländer Blasmusik.

Am Sonntag, 16.04.23 heißt es im Haus des Gastes in Bad Laasphe willkommen zu „Egerländer Momenten“ präsentiert von 6 Musikern und einem Schlagzeuger.

Zusammen sind sie die EGERLÄNDER6 und in Bad Laasphe nach dem großartigen Erfolg in 2021 wieder zu Gast.

Mit Timo Groos sitzt als markanter Schlagzeuger der Kopf und Rhythmusgeber in der Mitte der Mannschaft. Ewig junge Blasmusik, das ist das Motto der jungen, jung gebliebenen, aber mit Sicherheit erfahrenen, professionellen und allseits bekannten Musikanten aus dem Raum Mittelhessen.

Mit „Egerländer Momente“ präsentieren die Musiker viele längst vergessener Klassiker der Blasmusik, alte „Böhmische Weisen“ und Stimmungsvolle Melodien. Perfekt abstimmt auf die 7 Akteure, lassen sie das Blut von so manchem Liebhaber dieser Musik in Wallung kommen. Abgerundet wird die Besetzung mit klassischem Männergesang von Christian Wahl und Timo Groos.

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Bereits schon 13 Jahre spielen sie nun quer durch den heimischen Raum auf zahlreichen Veranstaltungen, Festen und Festivals. Dazu kommen immer wieder Auftritte im Europäischen Ausland. Ob die Niederlande, Schweiz oder Südtirol, überall sind sie ein gern gesehener Gast. Sie sind regelmäßiger Gast im weltbekannten Hofbräuhaus in München. Die musikalischen Ritterschläge sind die Einladungen zum WOODSTOCK DER BLASMUSIK, dem größten Blasmusikfestival der Welt in Ort im Innkreis in Österreich. Es folgten Gastspiele bei den „Kronjuwelen der Blasmusik“ im Saarland, dem „Kubes-Revival-Festival“ in der Schweiz und dem Zillertaler Blasmusikevent „Blechlawine“ in Mayrhofen.

Lassen sie sie diese „Böhmische Leidenschaft“ nicht entgehen.

Tickets ab sofort für VVK: 17,– (incl. VVK-Gebühr) / Tageskasse: 19,– bei der Tourist-INFO Bad Laasphe unter 02752 – 898

Einlass ab 14.00 Uhr. Sitzplatzkonzert / freie Platzwahl

