Feuerwehr Netphen im Einsatz: PKW-Brand in Garage schnell unter Kontrolle

(wS/red) Netphen 22.02.2023 | Am Dienstagabend um kurz nach 23 Uhr wurde die Feuerwehr Netphen zu einem Brand in einem Garagenkomplex in der Industriestraße alarmiert. Ein Audi brannte hier aus bisher ungeklärter Ursache. Der Leiter der Feuerwehr, Sebastian Reh, erhöhte das Alarmstichwort von Feuer 3 auf Feuer 4 und weitere Kräfte wurden angefordert.

Die ersten Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz gegen die Flammen vor und die Drehleiter kam ebenfalls zum Einsatz. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fotos: Lars Schneider / Nico Eggers