Hallentriumph für Ü40-Germanen in Burbach ohne Gegentreffer – Ü32 belegte den 3. Platz bei Red Sox-Turnier

(wS/t.wr) Burbach/Hilchenbach 06.02.2023 | Die Ü40-Germanen verteidigten, nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit, mit einer tollen Team-Leistung den Titel beim Fußball-Hallenturnier des VfB Burbach in der örtlichen Dreifach-Sporthalle.

Nach Siegen in der Vorrunde gegen die SG Wilnsdorf/Wilden (5:0), den TSV Siegen (2:0), den FC Freier Grund (2:0) und den TSV Weißtal (3:0), zog man mit einer „weißen Weste“ ins Halbfinale ein. Nach dem 4:0-Sieg gegen den FC Eiserfeld im Halbfinale, bedeutete der 2:0-Finalsieg gegen die Vertretung aus dem Westerwaldkreis TuS Eichenstruth-Großseifen den Turniersieg … und das ohne einen einzigen Gegentreffer für Germanen-Keeper Denis Albayrak.

Die Ü32-Germanen holten derweil den 3. Platz beim Red Sox-Hallenturnier in Hilchenbach Bei dem perfekt organisierten Hallenkick der Red Sox Allenbach blieben die „alten Ü32-Germanen“ am gestrigen Samstag ohne Niederlage in der regulären Spielzeit und erreichten, den Umständen entsprechend (einige Ü40er gingen aufgrund des Turniers am Abend zuvor in Burbach am Stock), einen respektablen 3. Platz. Erst mit der Schlusssirene konnte mit einem 1:0 gegen den SV Schameder das Halbfinalticket gebucht werden. Dort unterlag die Germania der Spvg. Kredenbach/Müsen erst nach Siebenmeterschießen.

Im Spiel um Platz drei reichte ein 1:0 gegen die SF Albaum Heinsberg. Torhüter Denis Albayrak wurde als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet.

Fotos: Thorsten Wroben

