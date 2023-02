Judo: Fünf Bezirksmeistertitel für Siegerländer Judojugend

(wS/red) Siegen / Halver 09.02.2023 | Nach den erfolgreichen Kreis-Einzelmeisterschaften vor einer Woche in Halver, gab es jetzt für den Siegerländer Judonachwuchs insgesamt fünf Bezirksmeistertitel zu feiern. Außer den qualifizierten der Altersklasse U11 und U15, war es für die ältesten Jugendlichen (U18) eine offene Bezirksmeisterschaft die beim Ausrichter JC Holzwickede stattfand. Mit Michelle Ens, Arsenii Polishchok und Bohdan Semenov (alle Judofreunde Siegen), Celvin Oborovski (JV Siegerland) und Marie Ax (JC Gernsdorf) freuten sich die heimischen Judoka über fünf Titelgewinner sowie über 14 weitere Medaillen.

Judofreunde Siegen-Lindenberg:

Für unsere jüngsten Teilnehmer in der Altersklasse U11 war die Bezirksebenen noch eine Nummer zu stark, doch trotzdem war auch zu erkennen, dass sich die beiden Nachwuchskämpfer Lotta Vohs (-36 kg) und Leonard Shih, er kämpfte bis 37 kg, immer mehr diesem Leistungsniveau nähern. Lotta wurde nach zwei knappen Niederlagen Fünfte, Leonard erreichte Platz sieben. In der Altersklasse U15 wurden dann kräftig Medaillen gesammelt. Allen voran Michelle Ens die Ihren Bezirksmeistertitel verteidigen konnte und dies erstmal in der höheren Altersklasse. Da es aber in ihrer Gewichtsklasse bis 36 kg keine Gegnerin gab musste sie in einem Einlagekampf gegen eine Bezirksmeisterin einer anderen Gewichtsklasse antreten und gewann prompt mit O-goshi. Auch bei den Bezirksmeisterschaften war die Klasse bis 46 kg fest in den Händen der Judofreunde Siegen und die Rangfolge glich ebenso der von vor einer Woche bei den Wettkämpfen auf Kreisebene. Ganz oben stand wieder Arsenii Pulishchuk, der nach einem Freilos den Hattinger Paul Burde von der Matte fegte. Im Finale dann die Neuauflage gegen den Vereinskollegen Yehor Semenov. den er erst im Golden Score bezwang. Yehor wiederum hatte bis dahin bereits drei Siege zu verzeichnen, unter anderem im Halbfinale gegen Nick Sening, der zwar mit Juji-gatame (Armhebel) unterlegen war, sich aber im kleinen Finale noch den Bronzerang sichern konnte. Bis 33 kg musste sich Jolina Sening im „Best of Three beweisen. Doch nach zwei Niederlagen durch Haltegriff und Armhebel blieb ihr die Silbermedaille. Julia Dilling siegte in der Auftaktbegegnung bis 44 kg bereits nach vier Sekunden mit einem Hüftwurf gegen Lilli Steeg vom PSV Bochum. Sie kämpfte sich in der Gewichtsklasse bis ins Finale vor und wurde hier im Bodenkampf bezwungen. Schwergewichtler Luan Shala hatte eine knifflige Aufgabe vor sich. Auf dem Weg bis ins Finale war er bereits dreimal mit vorzeitigen Siegen erfolgreich. Im Endkampf ging ihm dann leider die Kraft aus, nicht aber die Freude über Platz zwei. Bis 66 kg startete Theo Hellwig mit einer Niederlage, erreichte aber über die Hoffnungsrunde das kleine Finale. Letztlich blieb ihm nach einem aufopferungsvollen Kampf der undankbare fünfte Platz. Zwei Athleten starteten bei den ältesten Jugendlichen in der Altersklasse U18. Die Klasse bis 55 kg wurde von Bohdan Semenov dominiert, obwohl ihm sein Gegner in Halbfinale alles abverlangte. Da musste er nämlich ins Golden Score und siegte nach acht Minuten mit Haltegriff. Im Finale gewann er dann nach kurzer Zeit mit einem Hüftfeger. Cedric El Ansari (+90 kg) war im „Best of Three“ unterlegen und wurde Zweiter.

JV Siegerland:

Einziger Athlet der JV Siegerland war Celvin Oborovsi, der erstmals in der Altersklasse U18 auf die Matte musste. Bis 46 kg ging es auch für ihn im „Best of Three“ um Titel oder Vizemeister. Nach zwei Begegnungen war ihm der Titel nicht mehr zu nehmen. Erst siegte Celvin mit einer Fußtechnik, dann mit Haltegriff und schickte so Lennard Heck vom TuS Wichlinghofen auf den Silberrang

JC Gernsdorf:

Nach einem Auftaktsieg gab es für Mia Dietmann zwei Niederlagen was für Platz drei reichte. Nach zwei Siegen ging Lukas Müller etwas die Kraft aus, schaffte es aber Platz drei zu behaupten. In der Altersklasse U15 siegte Eric Roth zunächst. Wegen einer Verletzung konnte er nicht mehr antreten und wurde Dritter. Jule Krämer kämpfte sich bis ins Finale vor, stand hier aber auf verlorenem Posten. Leon Westphal erreichte den Bronzerang mit einem Sieg. Nach zwei gewonnenen Begegnungen hatte Adrian Kaiser den Endkampf erreicht. Der ging bis in die Verlängerung und am Ende für den Gernsdorfer verloren. Mit einer Kontertechnik ebnete sich in der AK U18 Janne Westphal den Weg ins Semifinale. Das ging zwar verloren, aber im kleinen Finale holte er sich noch Platz drei. Leichtes Spiel hatte Marie Ax Mit zwei Siegen setzte sie sich im „Best of Three“ gegen ihre Vereinskameradin Tamina Jost zum Bezirkstitel durch. Tamina Jost wurde somit Zweite.

Mit diesen tollen Erfolgen haben sich insgesamt 17 Judoka für die Westdeutsche Meisterschaften qualifiziert

