Zum wiederholten Male in Siegener Computerfirma eingebrochen – Zeugen gesucht

(wS/ots) Siegen 02.05.2024 | Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend (29.04.2024) und Dienstagmorgen (30.04.2024) in eine Computerfirma in der Heeserstraße in Siegen eingebrochen

Die Einbrecher verschafften sich über eine Nebentür Zutritt zu der Firma.

Sie durchwühlten diverse Büroräumlichkeiten.

Zum bisherigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Tatbeute und zum vermeintlichen Beuteschaden gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 /7099-0 zu melden.