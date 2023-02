Larissa Birkenstautz betreut die Alcher Damen-Mannschaft über das Saisonende hinaus

(wS/tus) Freudenberg 05.02.2023 |Seit knapp zwei Jahren geht auf dem Kunstrasenplatz „Wolfskaute“ in Alchen auch eine Frauen-Mannschaft auf Tore- und Punktejagd, auf die der TuS Alchen sehr stolz ist.

Larissa Birkenstautz, die dem neuen Team seit dem Start angehört, wird das vor einigen Wochen zunächst kommissarisch übernommene Amt als Spielertrainerin auch in der neuen Saison ausüben. Abteilungsleiter Philipp Vogelsang freut sich gemeinsam mit dem gesamten Vorstand des Vereins über die weitere Zusammenarbeit: "Wir sind sehr froh, dass Larissa auch in der neuen Spielzeit unser sehr erfolgreiches Frauenteam auf und neben dem Platz betreuen wird und freuen uns auf den Rückrundenauftakt, der mit einem Heimspiel am 26. Februar erfolgt.“



v.l.n.r. Trainerin Larissa Birkenstautz und Abteilungsleiter Philipp Vogelsang

