Närrisches Treiben auf dem Hachenberg – Erndtebrücker Carnevals Club übernimmt Kommando am Luftwaffenstandort

(wS/bu) Erndtebrück 17.02.2023 | Nach langer Corona-Pause war es endlich soweit. Der Erndtebrücker Carnevals Clubs (ECC) versuchte sich wieder an der Einnahme der Erndtebrücker Hachenberg-Kaserne. Und das Ergebnis lies die militärische Führung am Luftwaffenstandort fassungslos zurück: Sie haben es schon wieder geschafft! „Unentschieden“ nicht akzeptiert

Pünktlich um 13.11 Uhr am Altweiber-Donnerstag erstürmten die Närrinnen und Narren des ECC die Hachenberg-Kaserne. In diesem Jahr schien die Einnahme des Stabsgebäudes für die blau-weiße Garde ein leichtes, glaubt man den Worten von ECC-Präsident Dominik Buch. Es mache den Eindruck, als habe der ECC die Zwangspause besser genutzt um sich auf die Erstürmung vorzubereiten, erklärt er, nachdem sich die Narrentruppe bis in das Büro des Standortältesten vorgekämpft hat.

Der Standortälteste, Oberst Sven Menger, sah die Sache anders, hatte er doch eine starke Truppe aufgeboten, um die Erstürmung zu verhindern. So setzte er zunächst auf die Verhandlungskarte und versuchte ein „Unentschieden“ herauszuschinden. Angesichts einer Übermacht von blau-weiß gekleideten Karnevalisten in seinem Stab blieb ihm aber letztendlich nichts anderes übrig, als sich dem Schicksal zu fügen und den Narren um Dominik Buch das Kommando für die nächsten närrischen Tage zu übergeben.

Wie bei den vorangegangenen erfolgreichen Erstürmungen zeigten sich die Narren dann auch wieder als faire Gewinner. Nach der obligatorischen Übergabe des Kasernenschlüssels zog die närrische wie militärische „Hachenbergbesatzung“ ins Casino, wo die siegreichen Karnevalisten für eine tolle Altweiberparty für „Sieger“ wie „Verlierer“ sorgten.

Fotos: OliverKlaas – Luftwaffe