Prof. Dr. Andreas Pinkwart wechselt an die TU Dresden

(wS/uni) Siegen 23.02.2023| Prof. Dr. Andreas Pinkwart hat den Ruf an die Technische Universität Dresden zum 1. März 2023 angenommen.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart verlässt die Universität Siegen und wechselt zum 1. März 2023 an die Technische Universität Dresden (TUD). In Dresden hat Prof. Pinkwart den Ruf auf die im Rahmen der Exzellenzstrategie neu geschaffene Professur für Innovations- und Technologiemanagement an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften angenommen. Der frühere Wirtschafts- und Digitalminister des Landes Nordrhein-Westfalen hatte zum Jahreswechsel 2022/23 sein Mandat im nordrhein-westfälischen Landtag niedergelegt und seine Professur im Bereich der Betriebswirtschaftslehre (Digitales Entrepreneurship und Innovationsmanagement) an der Universität Siegen wieder aufgenommen.

„Ich bedauere den Weggang von Prof. Pinkwart sehr. Mit seiner wissenschaftlichen Expertise sowie seinen Erfahrungen als NRW-Wirtschafts- und Digitalminister hätte er an unserer Universität spannende Impulse in den Bereichen Unternehmertum, Start-ups und digitales Innovationsmanagement setzen können. Ich danke Herrn Pinkwart für seine jahrelange Verbundenheit und Unterstützung der Universität Siegen und wünsche ihm für seine Professur an der TUD alles Gute“, sagt der Siegener Uni-Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart.

„Der Ruf auf die Exzellenzprofessur an der TUD, einer der Spitzenuniversitäten unseres Landes, ist große Ehre und Motivation zugleich“, sagt Prof. Andreas Pinkwart. „Mit Freude knüpfe ich in Sachsen an meine Zeit an der gründungsstarken Handelshochschule Leipzig und dem erfolgreichen Accelerator ‚SpinLab‘ an und werde leidenschaftlich daran arbeiten, die TUD in einem Netzwerk starker Partner zu einem dynamischen Powerhaus für Innovationen weiter zu entwickeln.“

Hintergrund

Prof. Dr. Andreas Pinkwart ist der Universität Siegen seit mehr als 20 Jahren eng verbunden. Er ist seit 2013 Träger des Diesterwegrings, der höchsten Auszeichnung der Universität Siegen. Seit 1998 hatte Prof. Pinkwart die Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen inne. Nachdem er im Jahr 2002 als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, ruhte die Professur. 2005 wurde Prof. Pinkwart Wissenschafts- und Innovationsminister in NRW sowie stellvertretender Ministerpräsident. 2011 wurde er als Rektor und Lehrstuhlinhaber für Innovationsmanagement und Entrepreneurship an die HHL-Leipzig Graduate School of Management in Leipzig berufen und 2016 für eine zweite Amtszeit gewählt. Von 2017 bis 2022 führte Prof. Pinkwart das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie mit Zuständigkeit für Klimaschutz.

