Scheunenbrand in Bad Berleburg: Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung oder Wiederaufflammen von Glutnestern

(wS/ots) Bad Berleburg – Raumland 22.02.2023 | Eine aufmerksame Nachbarin hat in den frühen Morgenstunden des 22.02.2023 festgestellt, dass der Dachstuhl einer Scheune brennt. Sie war durch ihren bellenden Hund geweckt worden.

Der Dachstuhl der Scheune, der bereits in der Nacht zum Montag durch ein Feuer beschädigt worden war, stand bei Eintreffen der Polizei im Vollbrand.

Den Eigentümern war es zuvor gelungen, alle im Stall befindlichen Tiere ins Freie zu bringen.

Dadurch blieb es bei einem Sachschaden. Dieser ist allerdings erheblich, die Polizei schätzt den erneuten Sachschaden auf ca. 300.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bad Berleburg weitet ihre Ermittlungen nun aus, unterstützt durch die Brandermittler der Kriminalpolizei Siegen.

Gegenstand der weiteren Untersuchungen ist die Frage, ob das Feuer erneut vorsätzlich gelegt wurde oder ob aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Scheune ein noch vorhandenes Glutnest zum Wiederaufflammen geführt hatte. In die Auswertungen der Ergebnisse wird ein Brandsachverständiger mit eingebunden.





Fotos: wirSiegen.de

Die Polizei sucht nun noch einmal Zeugen, die in den Stunden vor der Brandentdeckung etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Berleburg unter 02751/909-0 entgegen.

Erstmeldung: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage musste die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in die Raumländer Straße ausrücken. Diesmal stand der obere Bereich der Scheune, die die Kameraden am Montagmorgen noch retten konnten, in Vollbrand. Innerhalb weniger Minuten hatten die zuerst eingetroffenen Feuerwehrleute gemeinsam mit dem Besitzer der Scheune Tiere gerettet und ins Freie gebracht, während ein umfangreicher Löschangriff von innen und außen aufgebaut wurde. Unter zschwerem Atemschutz gingen mehrere Kameraden vor.

Der Innenangriff musste aber schon nach kurzer Zeit wegen Einsturzgefahr abgebrochen und von außen fortgeführt werden.

Ob es sich, wie am Montag, erneut um eine Brandstiftung handelt, muss die Kriminalpolizei nun klären. Dazu wurden die Ermittlungen bereits aufgenommen. Rund 80 Einsatzkräfte der Wehren aus Raumland, Berghausen, Dotzlar, Arfeld, Schwarzenau und Bad Berleburg waren vor Ort im Einsatz. Das Löschwasser zogen die Einsatzkräfte neben den Fahrzeugwassertanks aus dem Hydrantennetz und der Eder. Zur Brandbekämpfung wurde neben dem normalen Löschwasser auch Schaum eingesetzt. Wie hoch der Schaden an der Scheune ist, konnte noch nicht gesagt werden.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.