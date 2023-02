Schwerer Verkehrsunfall in Kaan Marienborn: Vier Verletzte und ein Oldtimer mit Totalschaden

(wS/red) Kaan-Marienborn 17.02.2023 | Am Freitagabend ereignete sich in Kaan Marienborn ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein VW Scirocco GT2 mit einem linksabbiegenden Linienbus auf der Hauptstraße kollidierte. Der VW hatte vier Personen an Bord, als er in Richtung Siegen unterwegs war. Plötzlich tauchte der Bus auf der gleichen Fahrbahn auf, und beide Fahrzeuge konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle vier Insassen des VW verletzt. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, während die anderen beiden leichtere Verletzungen davontrugen. Der Busfahrer und alle 24 Fahrgäste im Bus blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, wobei der VW Scirocco GT2 aufgrund des Unfalls als Totalschaden erlitt.

Bei dem Busfahrer, der den Unfall verursacht hatte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest gemacht, dieser verlief negativ

Die Feuerwehr wurde sofort zur Unfallstelle gerufen, um die Situation zu sichern. Die Einsatzkräfte leuchteten die Unfallstelle aus, um den Verkehr zu regeln und den Brandschutz sicherzustellen. Es wurden auch auslaufende Betriebsmittel abgebunden, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

