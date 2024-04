Weiter gemeinsam glasfaserschnell: GREENFIBER verlängert Partnerschaft mit dem TuS Ferndorf

(wS/gr) Kreuztal 25.04.2024 | Seit September 2022 darf das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER den TuS Ferndorf als Partner unterstützen – und das wird auch in der kommenden Saison der Fall sein.

Denn der Glasfaseranbieter und der Handball-Spezialist aus der 3. Liga haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Marvin Mundus bleibt weiter als Patenspieler erhalten.

„Die Werte des TuS passen perfekt zu unseren“

„Die Werte des TuS Ferndorf passen perfekt zu unseren“, betont GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe. „Daher war für uns schnell klar, dass wir auch in Zukunft Seite an Seite mit dem Klub durch die Saison gehen wollen. Der Verein ist nahbar, zukunftsorientiert und regional ein Aushängeschild – dafür steht auch unser Unternehmen.

Wir treiben den Glasfaserausbau im Kreis Siegen-Wittgenstein voran und sind mit unseren Büros in Kreuztal, Burbach und Bad Berleburg für unsere Kunden da. Darüber hinaus stellen die Handballer Jahr für Jahr ihre sportliche Qualität beeindruckend unter Beweis.“

„Wir sind GREENFIBER sehr dankbar“

Auch TuS-Geschäftsführer Dirk Stenger freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Wir sind GREENFIBER für seine kontinuierliche Unterstützung des TuS Ferndorf in den vergangenen Monaten sehr dankbar. Auch ein halbes Jahr später sprechen die Menschen in Ferndorf noch über den GREENFIBER Family Day, der ein toller Erfolg war. Jetzt gehen wir mit Vorfreude in unser drittes gemeinsames Jahr.“

Eyke Katharina Junge, Leitung Marketing & Vermarktung bei GREENFIBER, unterstreicht auch noch einmal die Wichtigkeit der fortlaufenden Zusammenarbeit im Handballsport: „Handball ist ein dynamischer Sport, der Teamgeist, Leistung und Geschwindigkeit betont.

Diese Werte spiegeln sich in unserer Unternehmenskultur wider. Die Integration von Glasfaser, als moderne und leistungsstarke Technologie, harmoniert perfekt mit den sportlichen Werten des Handballs“, so Junge.

Eindrucksvolle Bilanz

Sportlich läuft es für die Ferndorfer in dieser Saison wirklich optimal: 25 von 26 Partien konnte der TuS für sich entscheiden, eine Partie endete unentschieden. Und mit dieser starken Bilanz steht die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt ohne Niederlage zu Recht an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger HSG Krefeld Niederrhein beträgt vor Schluss satte acht Punkte. Damit steht vier Spieltage vor Schluss schon jetzt fest, dass die Ferndorfer auch in dieser Saison in die Playoffs zur 2. Handball-Bundesliga einziehen werden. Los gehen die Aufstiegsspiele am 30. Mai, dann ist der TuS zunächst auswärts beim Zweitplatzierten der Staffel Süd zu Gast.

Das erste Heimspiel in der Stählerwiese findet am Sonntag, 2. Juni, um 16.30 Uhr statt.



v. l. Mike Kleiner, GREENFIBER-Regionalmanager für den Kreis Siegen-Wittgenstein, TuS-Geschäftsführer Dirk Stenger, GREENFIBER-Patenspieler Marvin Mundus und GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe.

Foto: Greenfiber