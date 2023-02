SGV Buschhütten: Die Pandemie gut überstanden

(wS/sgv) Kreuztal 02.02.2023 | Mitglieder, darunter der Ehrenvorsitzende Harold Becker, konnte der neue 1. Vorsitzende Axel Marx am letzten Samstag im Januar im Ernst-Barten-Saal der Firma Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG zur dies- jährigen Jahreshauptversammlung begrüßen. An gleicher Stelle hatte man sich pandemiebedingt zuletzt im April vergangenen Jahres getroffen. Nun also konnte die Versammlung wieder am altbewährten Termin abgehalten werden.

288 Mitglieder bedeuten einen Zuwachs von vier Personen zum Stichtag. Und danach gab es noch weitere Neuanmeldungen. Der Buschhüttener SGV geht also in punkto Mitgliederzahl gestärkt aus der Pandemie hervor. Der Aufschwung spiegelt sich auch in der Wanderstatistik wider, die vom 1. Wanderwart Stefan Loos vorgestellt wurde. Auf 20 Wanderungen im Zeitraum April bis Dezember 2022 legten insgesamt 306 Aktive eine Gesamtstrecke von 283 Kilometern zurück.

Auch größere Veran-staltungen, wie z.B. die Himmelfahrtswanderung mit anschließendem Haxenessen konnten endlich wieder stattfinden. Herausragend war natürlich das Festwochenende zum 101. Geburtstag der Abteilung im vergangenen September. Von Vandalismus an Hütte, Ruhebänken und Wegezeichen ist man zuletzt nahezu verschont geblieben, wie der 1. Wegewart Friedo Völkel zu berichten wusste. Die beiden Kassenprüfer Klaus Lücke und Frank Saßmann bescheinigten dem Kassenwart Kai Klappert eine vorbildliche Kassenführung.

Wahlen zum Vorstand standen diesmal nicht auf der Tagesordnung. Dafür gab es einige Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft. Axel Marx und der 2. Vorsitzende Lothar Schneider übergaben Nadel, Urkunde und Präsent an insgesamt 18 Wander- freundinnen und Wanderfreunde. Für zehn Jahre wurden ausgezeichnet: Wolfgang Dittmann, Pepi Grosser, Karin Haßler, Ralf Schneider und Hartmut Stähler. 25 Jahre dabei sind Annette Bänke, Helmut Bänke, Manuela Halberstadt, Hans Eisenberg, Kai Klappert, Alexander Loos und Ellen Pickhan.

Schon 40 Jahre Mitglied sind Dieter Hämpel und Margarete Schneider. Für 50 Jahre Treue zum Verein wurden Brigitte Meerkamp, Hermann Meerkamp und Dieter Stähler geehrt. Gar auf 60 Jahre Mitglied-schaft kann Erika Metz zurückblicken. Ein besonderer Dank ging an Harold Becker für die Erstellung der Jubiläumsausgabe der Abteilungszeitschrift „Mattenbach-Echo“ und an Martin Neef für seinen Diavortrag „Buschhüttener Dorfansichten – damals und heute“. Ferner an Inge Meinhardt für die Leitung der Frauenwandergruppe, die nach 25-jähriger Tätigkeit nun durch Christiane Marx abgelöst wird.

Ebenso ging ein Dank an Otto Marx, der diese Aufgabe vor einiger Zeit für die Seniorengruppe übernommen hat. Die Nordic Walking Gruppe hat sich schon fest im Vereinsgeschehen etabliert. Dafür erhielt Gründerin und Leiterin Iris Marx ein großes Dankeschön vom Vorstand. Für 2023 ist wieder einiges geplant. Der aktuelle Wander- und Veranstaltungsplan (Dezember 2022 bis März 2023) wurde allen Mitgliedern der Abteilung bereits vor Weihnachten als Faltblatt zugeschickt. Eingesehen werden kann er aber auch auf der Homepage des SGV Buschhütten im Internet und auf Facebook. Gäste bzw. Nichtmitglieder sind auf allen Wanderungen und Veranstaltungen immer herzlich willkommen.

Versammlung

Axel Marx, Hermann Meerkamp, Brigitte Meerkamp, Dieter Stähler, Lothar Schneider