Theaterkomödie „Das Brautkleid“ – Starbesetzter Hochzeitszoff in der Aula des Gymnasiums Wilnsdorf

(wS/wi) Wilnsdorf 08.02.2023 | Mit der Starbesetzung von Judith Richter und Jan Sosniok wird Stefan Vögels Stück „Das Brautkleid“ nicht nur wegen des Wortspiels zur „Spitzen“-komödie.

Dank Richters Potential („Unser Charly“, „Ladykracher“, „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“), Sosnioks Charme („Berlin, Berlin“, „Danni Lowinski“) und Vögels Auszeichnung, dem Dramatikpreis in Wien, kommt eine geballte Ladung Schauspielkunst auf das Publikum in der Aula des Gymnasiums in Wilnsdorf zu.

Oben drauf ein Fauxpas, der es in sich hat.

Denn dem frischgebackenen Ehemann Philipp fällt kein vernünftiger Grund ein, das Brautkleid seiner gerade erst vermählten Frau Juliane nicht zu verkaufen. Immerhin war das Designerteil teuer! Dass die Hochzeitsnacht für die Diskussion der falsche Zeitpunkt ist, merkt er, als er sich mit einer Flasche Whiskey vor der Tür des Schlafzimmers wiederfindet.

Nach dem großzügigen Griff zur Flasche kommt der trotzige Griff zum Laptop. Am nächsten Morgen hat Philipp einen Kater und das Brautkleid eine neue Besitzerin. Eine Katastrophe, um die sich Juliane jetzt selbst kümmern muss, um ihr Traumkleid wiederzubekommen.

Die Veranstaltung ist Teil des Wilnsdorfer Theater- und Konzertabonnement und bietet Abonnenten einen Shuttle-Service des Bürgerbusvereins. Mit nur einem Anruf am Tag vorher (Tel. 0151-21762184) und einer kleinen Gebühr steht dem entspannten Theaterbesuch damit nichts mehr im Wege.

Der Vorhang öffnet sich am Sonntag, 19. Februar um 20 Uhr in der Aula des Wilnsdorfer Gymnasiums, der Einlass startet um 19:30 Uhr. Eintrittskarten kosten je nach Platzwahl 18 bzw. 20 Euro und sind an der Abendkasse sowie unter proticket.de, der ProTicket-Hotline 0231-9172290 oder im Fachdienst Kultur der Gemeinde Wilnsdorf unter 02739-802234 erhältlich.

Weitere Vorverkaufsstellen in der Nähe gibt es unter www.vorverkaufsstellen.info.

