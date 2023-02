TOP100-Siegel für Siegener Unternehmen – Auszeichnung für außergewöhnliche Innovationskultur

(wS/da) Siegen 15.02.2023 | (Siegen). Große Freude bei DATASEC. Erneut – und tatsächlich nach 2022 direkt wieder – wurde das Siegener Unternehmen für seine enorme Innovationskultur mit dem Top100-Siegel ausgezeichnet. Das ist selten. Denn die Auszeichnung orientiert sich an den seit der letzten Prüfung neu erreichten Innovationsmerkmalen. Um also innerhalb nur eines Jahres erneut ausgezeichnet zu werden, muss man schon über ein außergewöhnliches Zukunftspotenzial verfügen. DATASEC ist spezialisiert auf Lösungen für Business Process Outsourcing und nutzt dafür auch die Möglichkeiten moderner KI (Künstliche Intelligenz).

Wir gehen das Tempo konsequent mit „Der Bereich Künstliche Intelligenz unterliegt einer rasanten Entwicklung. Und wir gehen ihn konsequent mit“; erklärt Tobias Wilsmann die Arbeitsweise im Unternehmen. Er gehört zum Managementboard von DATASEC und verantwortet den Bereich der Produktinnovationen. DATASEC ist europäischer Markführer und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrungen in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, im Dokumentenmanagement und im Business Process Outsourcing. Im Schwerpunkt werden sehr große Volumen an Rechnungen, Schriftverkehr, Akten sowie Unmengen an digitalen Informationen über die eigene Software-Plattform DOKU@WEB verarbeitet. Die Innovationskraft hinter diesen Prozessen wurde in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren anhand von mehr

als 100 Kriterien geprüft und testiert und überzeugte schließlich die Jury, die sich aus namhaften Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Politik zusammensetzt. Besonders wichtig bei der Überprüfung war, dass sie systematisch geplant und erzielt wurde und somit auch in der Zukunft jederzeit wiederholbar ist.

Auf DATASEC trifft das laut Prüfungsergebnis der Juroren definitiv zu und ist ein besonderes Qualitätsmerkmal für Forschung und Entwicklung.

Freiraum für neue Ideen und Fehler

Woher kommen die Ideen des Unternehmens? Geschäftsführer Sebastian Weber erklärt das mit der Fehlertoleranz bei neuen Ideen. „In einem agilen Umfeld werden bei uns viele Dinge ausprobiert. Fehler sind dabei ausdrücklich erlaubt bzw. gewünscht, denn daraus kann man nur lernen.“ Mitarbeiter aus der Entwicklung haben zudem die Möglichkeit und die Pflicht, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, um Freiraum für die Entwicklung neuer Ideen zu haben. Sie müssen in dieser Zeit keine Termine wahrnehmen und können sich ungestört um die Realisierung ihrer Ideen kümmern. Diese Ideen für diese neue Form des Arbeitens haben sich Tobias Wilsmann und Sebastian Weber bei innovativen Start-Ups abgeschaut. Unter anderem führte eine dieser Entdeckungstouren direkt ins Silicon Valley nach San Francisco. „Wir sind dorthin gefahren, wo die Zukunft schon greifbar ist, und haben versucht von den Besten zu lernen. Aber wir sind kritisch genug, auch das Arbeiten im Silicon Valley zu hinterfragen.

Als deutsches Familienunternehmen ticken wir nachhaltiger und denken eher langfristig und in Generationen. Aber das, was in der KI-Forschung als Treiber funktioniert und in Amerika schon sehr weit entwickelt ist, muss man auch in die eigene Entwicklung und Forschung integrieren. Und das gelingt uns sehr gut, wie die Auszeichnung zeigt.“

Das TOP 100-Siegel wird an DATASEC offiziell im Juni durch den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwear überreicht. Er begleitet als Mentor den Innovationswettbewerb. Die Preisübergabe an alle Preisträger in diesem Jahr erfolgt in Augsburg.

Was macht DATASEC?

Das Unternehmen kümmert sich um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Dokumentenmanagement und Business Process Outsourcing. Und das sehr erfolgreich. Zu den Mandanten des Unternehmens gehören Konzerne und Immobiliengesellschaften, die große Akten- und Rechnungsvolumen zu managen haben. DATASEC ist der einzige Anbieter von Geschäftsprozessdienstleistungen in Europa, der von der Datenerfassung bis zum Datenhandling alle Services aus einer Hand anbietet. Rund 300 Mitarbeiter arbeiten am Siegener Standort in der Welterstraße. Und in den Bereichen Programmierung, Entwicklung und Projektierung plant man bereits weitere zusätzliche Einstellungen.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die

wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 26 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als

Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de