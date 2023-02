Unfall in Kreuztal – 22-jährige Ford-Fahrerin kracht gegen Baum

(wS/red) Kreuztal, 22.02.2023 | Am Mittwochmorgen ereignete sich an der Ecke Marburger Straße und Weiherstraße in Kreuztal ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Ford-Fahrerin, die aus Richtung Kredenbach kam und in Richtung Kreuztal unterwegs war, geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Bei dem Unfall wurde die 22-Jährige schwer verletzt. Vor Ort konnte noch keine Aussage dazu getroffen werden, warum die Fahrerin, mit dem im Landkreis Frankenberg zugelassen Fahrzeug, gegen den Baum fuhr. Derzeit 08:05 Uhr ist die Marburger Straße noch voll gesperrt.

Fotos: P. Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier