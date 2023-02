Video: Feuerwehr rettet Bewohnerin und Hunde aus verrauchtem Wohnhaus in Kirchen

(wS/red) Kirchen-Sieg 02.02.2023 |

Am Donnerstagmorgen kam es in Kirchen zu einem Brand in einem Wohnhaus im Amselweg. Die Feuerwehr wurde gegen 9:15 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits starker Rauch aus dem Gebäude.

Die Bewohnerin des Hauses hatte sich zum Glück rechtzeitig auf das Dachgeschoss zurückgezogen und sich an einem Fenster in Sicherheit gebracht. Von dort wurde sie zusammen mit ihren beiden Hunden mit der Drehleiter der Feuerwehr gerettet und an das DRK übergeben.

Die Feuerwehr betrat das Gebäude unter Atemschutz, um den Brandherd ausfindig zu machen. Es stellte sich heraus, dass das Feuer im Keller ausgebrochen war. Die genaue Ursache für den Brand konnte jedoch noch nicht geklärt werden.

Die Ermittlungen dürften sich schwierig gestalten, da das Innere des Wohnhauses stark vermüllt ist. Nach den Löscharbeiten wurde das Haus durch die Feuerwehr gelüftet. Ob das Gebäude noch bewohnbar ist, wird derzeit von der Polizei, Feuerwehr und dem Ordnungsamt geprüft.

