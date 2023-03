26 junge Feuerwehrleute aus Burbach und Neunkirchen absolvierten die Ausbildungsstufe A der Feuerwehrgrundausbildung mit Erfolg

(wS/fw) Burbach – Neunkirchen 20.03.2023 | Unter den Augen des Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze, legten am vergangenen Samstag 26 junge Feuerwehrleute, davon 18 aus Burbach und 8 aus Neunkirchen ihre Prüfung zur Ausbildungsstufe A, dem ersten Teil der Feuerwehrgrundausbildung ab.

In den vergangenen Wochen hatten sie sich unter der Leitung von Oliver Hoffmann (Holzhausen) in Theorie und Praxis ausbilden lassen. Während in der Theorie Themen wie „Allgemeine Rechtsgrundlagen“, „Fahrzeug- und Gerätekunde“, „Einsatzstellenhygiene“, „Löschwasserversorgung“, „Digitalfunk“ und „Kartenkunde“ auf dem Ausbildungsplan standen, ging es in der praktischen Ausbildung um „Maßnahmen gegen Gefahren an der Einsatzstelle“, „Löschwasserentnahme“ und die „Durchführung eines Löscheinsatzes“.

Den Abschluss des ersten Teils der Grundausbildung bildete am vergangenen Samstag eine Prüfung, die aus einem schriftlichen Fragenteil sowie einer praktischen Prüfung und einer mündlichen Befragung bestand. Schwerpunkt der praktischen Prüfung war hierbei die

Durchführung eines Löscheinsatzes gemäß Feuerwehrdienstvorschrift 3 sowie die Absicherung von Einsatzstellen.

Nach Abschluss der Prüfungen zeigte sich die Prüfungskommission um Markus Schwarze und den Ausbildungsbeauftragten der Freiwilligen Feuerwehr Burbach Torsten Hoffmann mit den gezeigten und erreichten Leistungen sehr zufrieden. Mit 100 erreichten von 100 möglichen Punkten wurden Nele Aulrich und Finn Aulrich, beide von der Löscheinheit Holzhausen, Lehrgangsbeste.

