Bad Laasphe: Weiterhin kostenlose Glasfaseranschlüsse in den Gebieten des geförderten Ausbaus

(wS/gr) Bad Laasphe 01.03.2023 | GREENFIBER verlängert die Frist. Auch rückwirkend wird kein Kostenanteil erhoben

In viele Bad Laaspher Haushalte kann das ganz schnelle Internet kostenlos gelegt werden. Dank eines landesweiten Ausbauprogramms kommen die Haushalte in den so genannten „weißen Flecken“ in den Genuss der Fördermittel von Bund und Land. Noch nicht einmal der Abschluss eines Vertrags mit einem Telekommunikationsanbieter ist notwendig. Wie im ganzen Kreisgebiet gibt es auch in Bad Laasphe hunderte Adressen, die davon profitieren können. Da die geförderten Adressen in ganz Bad Laasphe verteilt liegen, wurden die Haushalte direkt angeschrieben. Doch noch haben längst nicht alle die Chance auf einen kostenlosen Hausanschluss genutzt. Daher starten Kommune, Kreis und das beauftragte Unternehmen GREENFIBER eine weitere Initiative, um möglichst allen Haushalten die Chance auf das glasfaserschnelle Internet zu ermöglichen.

„Unser Anliegen ist es zu verhindern, dass Haushalte nichts von dieser einmaligen Chance erfahren haben“, so Martin Schreier, Breitbandverantwortlicher des Kreises Siegen-Wittgenstein. „Wir drängen uns nicht auf, aber wir wollen informieren.“ Damit dies gelingt werden in den kommenden Wochen die Haushalte gezielt angesprochen. Auch die Ortsvorsteher werden informiert. Und für alle Unentschlossenen haben die Projektbeteiligten eine gute Nachricht: Die Frist für den kostenlosen Anschluss wird bis zum 15. Mai verlängert. Ein echtes Entgegenkommen. Denn eigentlich war dieser Zeitraum seit August vergangenen Jahres abgelaufen und der Kostenanteil auf 500 Euro gestiegen.

Damit auch diejenigen, die sich seitdem für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, nicht benachteiligt werden, berechnet GREENFIBER diesen Haushalten auch rückwirkend nichts. Bürgermeister Dirk Terlinden appelliert an die Bad Laaspher Haushalte in den „weißen Flecken“: „Nutzen Sie diese Gelegenheit und machen Sie Ihre Immobilie fit für die Zukunft.

Wie wichtig schnelles und stabiles Internet heutzutage ist, haben uns die vergangenen Monate deutlich vor Augen geführt. Um den Anschluss kostenlos bis ins Haus gelegt zu bekommen, müssen Sie keinen Tarif abschließen. Es genügt das Ausfüllen eines Antrags und einer Grundstückseigentümererklärung bis zum 15. Mai. Wenn Sie dann in Zukunft irgendwann schnelles Internet nutzen möchten, ist die nötige Infrastruktur dafür schon vorhanden!“

Informationen über den kostenlosen Hausanschluss gibt es unter www.greenfiber.de auf den Gigabit-Seiten des Kreises Siegen-Wittgenstein, unter 0800 8220228 oder im GREENFIBER- Beratungsbüro in Bad Berleburg, Poststraße 15 im Gebäude der Sparkasse.