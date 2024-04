DATASEC lädt Ministerpräsidenten Hendrik Wüst nach spontanem Treffen im Silicon Valley nach Siegen ein

(wS/sb) Siegen 30.05.2024 | Die San Francisco Bay ist für zahlreiche Unternehmen eine wichtige Anlaufstelle, um ihre zukünftigen Strategien zu gestalten. Auch die Geschäftsführer Sebastian Weber und Tobias Wilsmann von DATASEC aus Siegen nutzen diesen technologischen Hotspot, um ihren Vorsprung im Bereich KI-Lösungen auf den Prüfstand zu stellen und zu vertiefen.

DATASEC ist bekannt als europaweit führender Full-Service Dienstleister im Bereich Business Process Outsourcing und Dokumentenmanagement, der sich durch die vollständige Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in all seinen Lösungen auszeichnet und zählt zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands.

Die in diesem Jahr erneut erfolgte Auszeichnung mit dem Top100 Innovatoren Preis bestätigt diese Position. Das Unternehmen wurde eingeladen, an einer Innovationsreise von 22 TOP Unternehmen nach Kalifornien teilzunehmen. Im Silicon Valley wurde das Deutsche Generalkonsulat auf die Delegation aufmerksam und lud sie spontan zu einem Empfang ein, bei dem

Ministerpräsident Hendrik Wüst als Gastredner anwesend war. Sein Interesse war gleich geweckt, als er erfuhr, dass eines der Unternehmen aus Siegen kommt und als Vorreiter in der praktischen Anwendung von KI gilt. Schnell kam man ins Gespräch.

Sebastian Weber berichtet: „Wir haben eine Einladung ausgesprochen und er beabsichtigt, uns bei seinem nächsten Besuch im Siegerland zu besuchen.

Wir stehen in Kontakt und freuen uns darauf.“

„Weniger Bedenkenträger würden Deutschland guttun“

Die Dynamik des „Valleys“ wird maßgeblich durch das dortige „Innovations-Ökosystem“ geprägt. Es haben sich dort starke Cluster gebildet, die technische Pioniere und Innovatoren anziehen. Die Reise bot nicht nur Einblicke in die Innovationskultur namhafter Unternehmen wie LinkedIn, SAP, Intel und Google, die im Silicon Valley ihren Sitz haben. Allein der Google Campus bietet fast 180.000 Mitarbeitern einen Arbeits- und Lebensraum – und das ist wortwörtlich gemeint. „Ein wenig mehr davon würde auch Deutschland guttun. Die Ideen und Innovatoren haben wir auch, doch das Tempo ist zu langsam und die Bedenkenträger sind oft zu laut“, reflektiert Tobias Wilsmann. Der heimische Mittelstand kann jedoch mit seiner starken Mitarbeiterbindung punkten. Dafür bewundern die Amerikaner Deutschland.

Das Silicon Valley ist ein Ort, an dem Innovationen geboren und Zukunftsträume nicht nur gedacht, sondern gemacht werden. Es gibt keinen vergleichbaren Ort weltweit, an dem man sich so weit in die Zukunft wagt. Die nahegelegene University of California, Berkeley, verweist stolz auf ihre 110 Nobelpreisträger. In den Straßen fahren autonom betriebene Robotaxis, während man sich in Siegen noch über Verkehrsbehinderungen wegen Umweltspuren ärgert. DATASEC nutzte während der Reise die Chance, sich mit führenden Köpfen und Unternehmen im Bereich Innovation zu vernetzen.