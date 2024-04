PKW kollidiert mit LKW – Vollsperrung der K27 zwischen Saalhausen und Würdinghausen

(wS/red) Kirchhundem 30.04.2024 | Am frühen Dienstagnachmittag verlor ein Tiguan-Fahrer auf der K27 von Saalhausen in Richtung Würdinghausen in einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.

Der 28-jährige Tiguan-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise blieb der 26-jährige Lkw-Fahrer unverletzt. Die K27 musste infolge des Unfalls vollständig gesperrt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt (16:35 Uhr) finden noch Bergungsmaßnahmen statt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de