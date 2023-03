Bauarbeiten für den Anbau des Sportheims des TuS Alchen gestartet

(wS/ta) Freudenberg 29.03.2023 | Der TuS Alchen, der vor mehr als einem Jahr mit den Planungen für den Ausbau des Sportheims begonnen hat, hat vor wenigen Wochen die Baugenehmigung für den Anbau erhalten und darüber hinaus die Zusage von Fördergeldern, die trotz der gestiegenen Bau- und Nebenkosten eine Umsetzung

der Maßnahmen in diesem Jahr möglich machen.

In den kommenden Monaten wird mit erheblicher Eigenleistung der Mitglieder und mit zahlreichen Aktionen zur Spendengewinnung (u.a. „Scheine für Steine“) eine zusätzliche Kabine und ein Geschäftszimmer die derzeitigen Räumlichkeiten auf der Wolfskaute erweitern, wobei insbesondere die neue Umkleidekabine für die vielen Jugend-Mannschaften und das Frauen-Team der Fußball-Abteilung dringend erforderlich geworden ist. Vor wenigen Tagen sind mit dem Ausheben der Fundamentgräben die ersten Arbeiten durchgeführt worden und sobald es die Witterungslage zulässt, werden die Bodenplatte gegossen und die weiteren Bauabschnitte vorbereitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Fördergelder den dringend benötigten Anbau errichten können und damit unseren Nachwuchskickern und der Frauen- Mannschaft in wenigen Monaten neue und moderne Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können.

Darüber hinaus werden wir auch im Altbau Veränderungen vornehmen, um den Unparteiischen eine neue Umkleidekabine mit Dusche zukünftig bieten zu können“, freut sich der 2. Vorsitzende Ralf Tschersche.