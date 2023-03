Baukulturelles Erbe: Außensanierung des Seelbacher Bürgerhauses abgeschlossen

(wS/si) Siegen 15.03.2023 | Das Bürgerhaus Seelbach ist eines der wenigen historisch erhaltenen Gebäude in der Dorfmitte und das zentrale Leitobjekt im Dorfinnenentwicklungskonzept Seelbach (DIEK). Mit dem Abschluss der Außensanierung konnte nun der erste Meilenstein erreicht werden, um das baukulturelle Erbe aufzuwerten.

Fenster und Türen wurden denkmalgerecht aufgearbeitet, die Fassade und das Dach inklusive Gauben und Glockenturm saniert sowie eine Außentreppe und die Beleuchtung erneuert: Damit sind die Arbeiten im Außenbereich des Seelbacher Bürgerhauses weitestgehend abgeschlossen. Diese waren notwendig, um das Gebäude, das wahrscheinlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, zu erhalten. Diente es zu Beginn mehrere Jahrzehnte als Dorfschule und später als Stadtteilbücherei, war es als Bürgerhaus seit den 1980er Jahren Ort zahlreicher

geselliger Veranstaltungen. Ziel war es deshalb, im Zuge der Sanierung auch die soziale und gesellschaftliche Funktion des Bürgerhauses zu stärken. Nach einer Bürgerbeteiligung zur künftigen Nutzung des Gebäudes konnte die Außensanierung in Angriff genommen werden. „Es freut mich sehr, dass wir das historische Gebäude in der Seelbacher Ortsmitte durch die Sanierung nachhaltig und langfristig erhalten können“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. „Ein weiteres Ziel neben der baulichen Aufwertung ist es, die soziale und gesellschaftliche Funktion des Bürgerhauses zu stärken.“

Im nächsten Schritt soll es deshalb nun an die Innensanierung gehen, um das Gebäude auch in diesem Bereich zukunftsfähig zu machen. Dabei geht es vor allem darum, das Gebäude für zukünftige Generationen zu erhalten. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern als „Ortsexperten“ hatte die Stadt Siegen hierfür bereits im Jahr 2020 im Rahmen einer sogenannten „Heimat-Werkstatt“ ein Nutzungskonzept entwickelt, das im März 2021 durch den Rat der Stadt Siegen beschlossen wurde. Geplant ist ein weiterer Anbau im hinteren Bereich des Bürgerhauses, der unter anderem Platz für einen Lagerraum und eine Küche bieten soll. Darüber hinaus sollen unter anderem die ehemals leerstehenden Räume im Obergeschoss aufgewertet und damit nutzbar gemacht werden. Über das Förderprogramm „HEIMAT-Zeugnis“ des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBD) wurden für die Innensanierung Fördermittel beantragt, der Antrag befindet sich aktuell in Prüfung.

Die Gesamtkosten der Außensanierung betragen rund 252.000 Euro, wovon ca. 214.000 Euro durch das Dorferneuerungsprogramm des Landes NRW gefördert werden. Die Außensanierung des Bürgerhauses in Seelbach ist abgeschlossen: Nach der „Schönheitskur“ entfaltet das historische Gebäude seine Wirkung als baukulturelles Erbe nun wieder in vollem Umfang.