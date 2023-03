Beratungszentrum „Hörst du mich?“ bietet Basiswissen „Sterben, Tod und Trauer“ für Fachkräfte an

(wS/ca) Siegen 15.03.2023 | Das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. bietet am 26. April 2023 von 17:00 bis 20:00 Uhr eine Fortbildung für Mitarbeitende aus Kitas, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen an. Themen der Basiswissen-Schulung sind unter anderem lebensbedrohliche Erkrankungen im Familiensystem, Umgang mit Kindern und Jugendlichen in abschiedlichen Situationen, hilfreiche Rituale, Symbole und Methoden für unterschiedliche Anlässe oder die Kommunikation mit trauernden Familien. Auch der Trauerkoffer „TrOlli“ wird vorgestellt, der leihweise an die Einrichtungen abgegeben werden kann.

„Wenn ein Elternteil eines Schülers oder einer Schülerin, eines Kita-Kindes oder eines zu betreuenden Kindes in der Wohngruppe lebensbedrohlich erkrankt oder gar verstirbt, stehen die pädagogischen Mitarbeitenden meist vor einer unvorhergesehenen schwierigen Situation. Häufig wissen sie nicht, wie sie mit dem betroffenen Kind umgehen oder auf die speziellen Bedürfnisse des Kindes in einer solchen Situation eingehen können.

Aus diesem Grund möchten wir die Fachkräfte dafür sensibilisieren und ihnen in einem Workshop Grundkenntnisse vermitteln, die sie in ihrem Umgang mit den Betroffenen sicherer machen“, so Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums. „Als pädagogische Fachkraft sollte man gerade in solch schwierigen Situationen handlungsfähig bleiben und dem Kind Unterstützung bieten.“ Die Basiswissen-Schulung richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Mitarbeitende aus Schule, Kita, Betreuung, Pflege, Rettungsdienst, Seelsorge und anderen Bereichen.

Weiterführende Schulungen, Fortbildungen und Workshops sind geplant und können angefragt werden.

Damit erweitert das Beratungszentrum zukünftig sein Angebot rund um Kinder und Jugendliche lebensbedrohlich erkrankter und verstorbener Eltern. Das Angebot findet zunächst zweimal im Jahr statt, die zweite Schulung wird im Herbst dieses Jahres durchgeführt. Hintergrund dieses Angebotes ist die gestiegene Nachfrage vonseiten unterschiedlicher pädagogischer Einrichtungen wie beispielsweise Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen.

Interessenten für die Basiswissen-Schulung können sich im Beratungszentrum melden, telefonisch unter 0271 – 236 02 68 oder per E-Mail an hoerstdumich@caritas-siegen.de.

Anmeldeschluss ist der 24. April 2023.

Foto: Caritas