Der TuS Ferndorf erwartet zum Saisonfinale Branimir Koloper mit seinen Jungs von der HG Saarlouis

(wS/red) Ferndorf/Saarlouis 30.03.2023 | TuS Ferndorf steht vor einer lösbaren Aufgabe

VORANKÜNDIGUNG:

Kommenden Mittwoch um 18:00 Uhr wird es ein Testspiel gegen den Tabellenersten der Staffel West, den TV Emsdetten in der Stählerwiese geben. Wer sich also einen möglichen Gegner für die Play-offs anschauen möchte oder einen Handballabend ohne Nervenkitzel erleben will ist herzlich willkommen!

Seitdem der Tabellenführer Hanau in eigener Halle gegen den Tabellendreizehnten Pohlheim verloren hat, weiß jetzt auch der Letzte, dass es keine leichten Spiele in der Liga gibt.

Nach der Auswertung der Tabelle vor dem Spiel gegen Saarlouis ist Ferndorf klar im Vorteil. Saarlouis steht aufgrund der nackten Zahlen auf verlorenem Posten, ihr Punktekonto ist ausgeglichen (25:25) und ihr Torverhältnis beträgt +48 Tore. Zudem haben sie in ihren letzten 5 Auswärtsspielen nur 1 Sieg einfahren können. Im Gegensatz dazu hat Ferndorf mit 41:9 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von +156 Toren den Heimsieg fest im Blick. Tatsächlich ist ihr Torverhältnis sogar besser als das des Tabellenführers HSG Hanau.

Der TuS wird im letzten Saisonspiel auf der Stählerwiese alles geben, um einen Sieg zu erzielen. Immerhin sind sie die beste Heimmannschaft der Staffel Süd-West und möchten diesen Titel auch am letzten Spieltag verteidigen.

Allerdings sorgen die „Ligabosse“ mit ihrem Spielplan in der Staffel Ost im Hinblick auf die Play-offs für unnötige Spannung: Der bisher ungeschlagene Tabellenführer EHV Aue trifft bereits am 01.04. um 17 Uhr auf den Tabellenzweiten HC Erlangen II. Das Spiel des Tabellendritten HC Eintracht Hildesheim gegen den Tabellenvierten SC DHFK Leipzig II findet dagegen erst am Sonntag um 17 Uhr statt.

Mit den Ergebnissen dieser Staffel entscheidet sich nämlich, wie die Play-offs ablaufen.

Auf diese Play-offs angesprochen sagte Coach Robert Andersson, dass es ihm im Grunde genommen egal wäre, ob es nun eine 9er-Gruppe oder zwei 4er-Gruppen geben würde. In der 9er-Gruppe ist es eine einfache Runde ohne Rückspiele, in der die 4 Heimspiele ausgelost werden. Gibt es zwei 4er-Gruppen, dann sind es Paarungen mit Hin-u. Rückspiel. In beiden Gruppen müsse gespielt werden und die Paarungen werden dazu ausgelost, so könne man im Moment nicht sagen, was besser wäre. Am kommenden Mittwoch wird erst feststehen, wie der Modus letztendlich abläuft, wann gespielt wird und wer gegen wen spielt.

Richtig begeistert ist wohl niemand davon, Samstag/Sonntag werden die letzten Spiele der Saison durchgeführt und was danach folgt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einmal endgültig enschieden.

Coach Robert Andersson zum Spiel

Saarlouis hat eine sehr gute Mannschaft mit sehr guten Spielern, sie könnten in der Tabelle eigentlich auch viel höher stehen. Wir müssen unseren Fokus auf unsere Abwehr stellen und ein gutes Konterspiel abliefern, dann können wir auch siegen. Wir werden auch taktische Änderungen ausprobieren und uns in diesem Spiel schon ein wenig auf die Play-offs einzustellen und darauf freuen wir uns auch. Rene Mihaljevic wird weiterhin verletzungsbedingt fehlen und somit am Saisonfinale nicht teilnehmen können. Ansonsten ist alles OK im Team und wir werden mit der gleichen Mannschaft auflaufen wie schon gegen den VfL Gummersbach.

