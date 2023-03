Die Kunst der Fotografie in einem Workshop erlernen

(wS/blb) Bad Berleburg 09.03.2023 | Wer in die Kunst der Fotografie hineinschnuppern möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Egal ob mit Kamera oder Smartphone – mit einfachen Mitteln lässt sich eine Menge aus Fotos herausholen.

In Kooperation mit dem Verein Ensible bietet die Stadtjugendpflege Bad Berleburg am Montag, 20. März, um 17 Uhr einen Fotoworkshop für Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren an. Eine professionelle Fotografin vermittelt Grundkenntnisse zu den Techniken der Fotografie wie Perspektive, Licht sowie Schärfe und gibt den Teilnehmenden auf spielerische Art und Weise Tipps zur Fotografie mit dem Smartphone und erklärt die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten und Ergebnissen.

Ziel des Workshops ist, dass junge Menschen Grundlagen der Fotografie erlernen sowie ihre künstlerische und kulturelle Ausdruckskraft stärker wahrnehmen, ihre Fähigkeiten entfalten lernen und sich im Ergebnis mit eigenen Bildern aktiv in die Gestaltung ihrer Stadt und ihrer Region einbringen. Später können alle Teilnehmenden ihre Ergebnisse unter anderem in die Online-Galerie „FreeStyle NRW“ hochladen – direkt unter www.bad-berleburg.de/Jugendkunstgalerie-2023.

Die Kunst der Fotografie erlernen – darum geht es beim professionellen Fotoworkshop. Foto: Ensible