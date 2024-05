Die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf investiert erneut in die Härtung ihrer Kritischen Infrastruktur

(wS/fwd) Daaden 06.05.2024 | Der Schutz unserer kritischen Infrastruktur und damit der Schutz unserer menschlichen und gesellschaftlichen Lebens- und Existenzgrundlagen ist eine zentrale Aufgabe, die von Staat und Betreibern dieser Infrastruktureinrichtungen, z.B. Stromnetze und Wassernetze, gemeinsam wahrgenommen wird.

Hierzu gehört aber auch, bei Ausfall wesentlicher Elemente der Grundlagenversorgung die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr auch über einen Zeitraum von mehreren Tagen zu erhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in den letzten Jahren durch die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf konsequent an der sogenannten „Härtung“ ihrer kritischen Infrastruktur gearbeitet und fortlaufend organisatorische und bauliche Maßnahmen umgesetzt. Der Begriff „Härtung“ beschreibt die Eigenschaft einer Einrichtung, besonders betriebssicher und insbesondere ausfallsicher zu sein und auch weiterhin autark, d.h. ohne externe Versorgung mit z.B. elektrischer Energie oder aber beim flächendeckenden Ausfall von Kommunikationsnetzen, arbeitsfähig zu sein.

Als aktueller Meilenstein wurde durch Bürgermeister Helmut Stühn die renovierte und technisch komplett erneuerte FEZ (Feuerwehreinsatzzentrale) im Feuerwehrhaus Daaden in Betrieb genommen. Die Steuerung und Koordination der Einsätze wird ab sofort an insgesamt drei modern und ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen durchgeführt. Die Darstellung von Übersichten und einsatzbezogenen Information für alle in der FEZ tätigen Einsatzkräfte sowie bei Bedarf auch für die Einsatzleitung erfolgt auf mehreren großflächigen Anzeigen. Im Rahmen der Baumaßnahmen wurde auch der Blitzschutz am Gebäude auf den aktuellen technischen Stand gebracht, um insbesondere die Funktechnik zu schützen. Der Abschluss sämtlicher Vorbereitungen für die Anbindung der FEZ an das digitale Alarmierungsnetz des Landes Rheinland-Pfalz komplettieren die Modernisierung.

Die FEZ wird bei jedem Einsatz der Verbandsgemeindefeuerwehr durch ehrenamtliche Angehörige mehrerer Feuerwehreinheiten betrieben.

Die Investitionssumme beträgt insgesamt rund 100.000€.

von links nach rechts: Helmut Stühn (VG-Bürgermeister), Matthias Theis (Wehrleiter),

Philipp Weigand, Stephanie Schuster (FEZ-Leitung), Nico Ermert (Wehrführer Feuerwehr Daaden)