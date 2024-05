Orgelmatinée zum Marienmonat am 12. Mai um 10:45 Uhr

(wS/ds) Siegen 05.05.2024 | Am Sonntag, den 12. Mai spielt in St. Joseph, Weidenauer Straße im Anschluss an die 9:45-Uhr-Messe ab ca. 10:45 Uhr Daniel Gitsels, der im letzten Kurs des Dekanates Siegen sein C-Examen abgelegt und damit die hauptamtliche Kirchenmusik-Stelle an der katholischen Kirche St. Patricius in Eitorf bekommen hat.

Er spielt Werke unter dem Thema „Maria-Maienkönigin“ von Jakob Arcadelt, Léon Boëllmann, Louis Vierne, Noel Rawsthorne und improvisiert über ein Marienlied.



