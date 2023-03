Einbrecher klauen fünf hochwertige E-Bikes – Polizei stellt zudem ein E-Bike aufgrund Diebstahlsverdacht sicher

(wS/ots) Freudenberg / Siegen 28.03.2023 | Von Sonntag auf Montag (27.03.2023) haben Unbekannte in Freudenberg-Büschergrund und Freudenberg Niederheuslingen insgesamt fünf hochwertige E-Bikes geklaut.

In Büschergrund drangen Einbrecher zwischen Sonntagabend (17:30 Uhr) und Montagmorgen (07:00 Uhr) in der Triftstraße gewaltsam über ein Fenster in eine Garage ein. Dort waren unter anderem vier hochwertige Pedelecs (E-Biks) abgestellt. Die Täter entwendeten die E-Bikes im fünfstelligen Eurobereich.

Zudem beschädigten sie noch den in der Garage stehenden Pkw des Geschädigten. Die geklauten E-Bikes können wie folgt beschrieben werden:

– E-Bike der Marke Trek, Modell Rail 9.7 XL, Rahmenfarbe gelb/grau

– E-Bike der Marke Trek, Modell Powerfly FS 4 Equiped, Rahmenfarbe grau

– E-Bike der Marke Haibike, Modell XDuro Trekking 4.0, Rahmenhöhe 52 cm, Rahmenfarbe grau/gelb

– E-Bike der Marke Haibike, Modell SDuro HardNine 7.0, Rahmenfarbe weiss/grün.

In Niederheuslingen brachen Unbekannte in der Heuslingstraße ebenfalls gewaltsam über ein Fenster in eine Garage ein. Auch hier entwendeten die Eindringlinge ein hochwertiges Pedelec (E-Bike). Es handelt sich um ein Rad der Marke Conway, Modell Xyron S 2.7 Herren SE. Dieses E-Bike hat die Rahmenfarbe darkpetrol/metallic/red.

In der Nacht zum heutigen Dienstag (28.03.2023) kontrollierte eine Polizeistreife in Siegen-Geisweid gegen 02:50 Uhr einen 24-jährigen Mann, der auf einem E-Bike auf der Geisweider Straße unterwegs war. Der Biker, der einschlägig wegen diverser Eigentumsdelikte polizeibekannt ist, konnte keinen Eigentumsnachweis für das Rad vorweisen. Er habe das Bike von einem Bekannten bekommen, dessen Namen er aber nicht kenne. Das E-Bike (ohne Akku) wurde von den Beamten sichergestellt. Es handelt sich um ein Haibike, Modell XDuro 150 mit einem weißen Rahmen und ist mit einer 12-Gang-Shimanoschaltung ausgestattet. Das Fahrrad kann bislang noch keinem bei der Polizei bekannten Diebstahl zugeordnet werden.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, dem Verbleib der entwendeten Räder oder der Herkunft des sichergestellten E-Bikes machen können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier