Ferndorf im Endspurt beim Auswärtsspiel gegen den VfL Gummersbach II

Auf den ersten Blick vielleicht schon, denn Auswirkungen auf die Tabelle haben diese letzten 2 Spieltage ja nun nicht mehr.

Aber Robert Andersson wäre nicht Robert Andersson, wenn er diese Spiele nicht auch gewinnen möchte. Ja, sie sind bedeutungslos, aber will man nicht bis zum Schluss alles geben und auch seinen Fans zeigen, dass man bis zum Ende eine Top-Leistung abliefern kann?

Man muss natürlich schon an die Play-offs denken und Verletzungen der Spieler sollten jetzt nicht mehr riskiert werden, denn zu wichtig ist das, was den Jungs dann ins Haus steht. Denn die Play-offs werden kein Zuckerschlecken werden, da sind 100% gefragt und es ist immer noch nicht klar, ob sie in EINER Gruppe oder in ZWEI Gruppen ausgespielt werden.

Im Moment ist Taktieren in der gesamten Dritten Liga somit unmöglich, denn keiner weiß, wohin der Zug fährt.

Zum bevorstehenden Spiel gegen Gummersbach:

Coach Robert Andersson

Es erwartet uns viel, aber ich finde das super. Wir werden vor viele Aufgaben gestellt werden und müssen auch dementsprechend viele Lösungen finden.

Trotzdem ist es gut, dass wir verschiedene Abwehrvarianten haben: die sehr offensive 3-2-1 Deckung und bei Bedarf auch die 6-0 in 2 verschiedenen Variationen. Wir müssen noch viel trainieren und Lösungen gegen diese Abwehr finden. Gummersbach hat viele junge Leute, die sehr spielstark sind, aber selbst auch viele Fehler machen, weil sie noch sehr jung sind.

Sie geben Gas, spielen schnell und ihre Spielqualität ist sehr hoch. Wir müssen diese Aufgabe mit einer 100%-igen Einstellung lösen, auch mit unserer Abwehr. Es kommt viel auf uns zu, vor allem die individuelle Stärke und das gute Zusammenspiel mit dem Kreisläufer und den Rückraumspielern werden sehr wichtig sein. Gummersbach ist eine Ausbildungsmannschaft, die in vielen Spielen um die 40 Tore werfen und auch Fehler machen, aber das spielt bei ihnen keine Rolle. Deshalb sind sie auch ein guter Gegner für uns, aber wir müssen hellwach sein, sonst wird es sehr schwer.

Vom Kader her sieht es sehr gut aus, Gabriel da Rocha Viana ist wieder zurück, seine Bauchmuskelverletzung ist soweit wieder OK und er wird sich sicherlich auf das Spiel gegen seine „alten Kumpels“ aus Gummersbach freuen. Bei Rene Mihaljevic steht noch ein Fragezeichen, Stand heute Donnerstag) wird er nicht spielen.

Wegen des Trainingsausfalls von 2 Wochen sind noch nicht alle wieder auf ihrem alten Leistungsstand und Coach Andersson hat das Training intensiviert, damit die Jungs für die letzten 2 Meisterschaftsspiele und natürlich für die Play-offs fit sind.

Bericht: petro

Foto: Peter Trojak