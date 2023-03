Geisweid: Rathaus-Ausstellung zeigt „Vielfalt im Garten“

(wS/red) Siegen 24.03.2023 | Wer sich für das Thema naturnahe Gartengestaltung interessiert, kann sich noch bis Donnerstag, 6. April 2023, im Foyer des Geisweider Rathauses die Ausstellung „Vielfalt im Garten“ – Lebensräume für Insekten und Co., eine Leihgabe der Natur- und Umweltakademie des Landes NRW, anschauen.

Die Ausstellung bietet auf mehreren Infotafeln nicht nur hilfreiche Tipps, wie auch in kleinen Gärten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse Lebensräume und Nahrungsquellen für Insekten, Spinnen und Würmer geschaffen werden können, sondern erklärt auch, warum diese Lebewesen in unseren Gärten so wichtig sind. Außerdem richtet die Ausstellung ihren Blick auch nach oben zu den Vögeln und Fledermäusen und wie ihnen mit Nisthilfen und Futterstellen geholfen werden kann.

Gleichzeitig startet auch die beliebte Aktion „Siegener Blütenzauber“. Auch in diesem Jahr können sich Siegener Bürgerinnen und Bürger wieder regionales Saatgut der „Frühjahrsmischung“ konstenlos an der Pforte des Geisweider Rathauses abholen. Mengen von fünf bis 50 Quadratmeter werden ohne Vorbestellung ausgegeben. Bei größeren Mengen werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich vorab unter der Rufnummer (0271) 404-3376 oder per E-Mail an umwelt@siegen.de bei der städtischen Umweltabteilung zu melden.

Die Ansaat sollte bis Mitte Juni auf offenen, vorbereiteten Bodenflächen erfolgen. „In fast jedem Garten gibt es Bereiche, auf denen eine Blühfläche eingesät werden kann“, erklärt Henrik Gebers, Leiter der städtische Umweltabteilung. Schon wenige Quadratmeter reichten aus, um heimischen Insekten zusätzliche Nahrungsquellen zu bieten und zum Beispiel Wildbienen und Schmetterlingen das Überleben zu erleichtern.

„Wir würden uns freuen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger die Ausstellung besuchen und die Gelegenheit nutzen, Saatgut für Garten, Terrasse und Balkon mitzunehmen“, so Gebers, „denn so können viele kleine Beiträge für mehr Artenvielfalt in unserer Stadt geleistet werden.“