Gelächter und gute Stimmung – Die Komödie „Hexenschuss oder der Bandscheibenvorfall“ kommt nach Wilnsdorf

(wS/wi) Wilnsdorf 27.03.2023 | Wann er kommt, weiß man nie, aber wenn er kommt, könnte es unpassender nicht sein. Die Rede ist vom Hexenschuss, der nicht nur im Alltag, sondern auch in der erfolgreichen Theater-Komödie von John Graham alles unnötig und auf eine völlig verdrehte und aberwitzige Weise verkompliziert.

Die Farce „Hexenschuss oder der Bandscheibenvorfall“ wurde sogar verfilmt, mit Susanne Uhlen und Herbert Herrmann als Affären-Pärchen in der Hauptrolle. Am 16. April geht es dann auf die Bühne der Aula des Gymnasiums Wilnsdorf.

Das Schicksal schlägt schon am Anfang ordentlich zu: Schlimm genug, dass der bekannte TV-Moderator Peter Raven unfreiwillig wegen eines Hexenschusses in der Badewanne festsitzt. Bedauerlicherweise steht diese allerdings in der Wohnung seiner Geliebten, Sally. Halb so wild. Solange keiner außer Sally davon etwas mitbekommt, wird es auch keine Schlagzeilen geben. Als sich das Haus dann nach und nach mit Besuchern füllt, nimmt das turbulente Chaos seinen Lauf. Neben dem Notarzt, Peters Agentin und einem Klavierstimmer kommt auch noch Leonhard, Sallys Ehemann, plötzlich nach Hause. Was sie nicht weiß: Er hatte seinem Freund seine Wohnung für ein Schäferstündchen mit der hübschen Stewardess versprochen. Dass weder Sally noch Leonhard etwas von den Plänen des jeweils andern mitbekommen soll, ist völlig klar. Um die Situation zu retten hilft nur eins: Lügen, dass sich die Balken biegen.

Die Veranstaltung ist Teil des Wilnsdorfer Theater- und Konzertabonnement und bietet Abonnenten einen Shuttle-Service des Bürgerbusvereins. Mit nur einem Anruf am Tag vorher (Tel. 0151-21762184) und einer kleinen Gebühr steht dem entspannten Theaterbesuch damit nichts mehr im Weg.

Das Stück wird am Sonntag 16. April um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Wilnsdorf aufgeführt, der Einlass startet um 19:30 Uhr. Eintrittskarten kosten je nach Platzwahl 18 bzw. 20 Euro und sind an der Abendkasse, sowie unter www.proticket.de, der ProTicket-Hotline 0231-9172290 oder im Fachdienst Kultur der Gemeinde Wilnsdorf unter 02739-802234 erhältlich.

Weitere Vorverkaufsstellen in der Nähe gibt es unter www.vorverkaufsstellen.info.