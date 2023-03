Gipfeltreffen in der SüdWest-Staffel der 3. Liga: HSG Hanau gegen TuS Ferndorf

(wS/red) Hanau/Ferndorf 09.03.2023 | Versuch Nummer 2 steht in den Startlöchern

Es wird erwartet, dass es ein spannender Abend in der Main-Kinzig-Halle wird. Im Vorverkauf für den ursprünglichen Termin am 4. März hatten bereits über 200 Fans des TuS Ferndorf fast den gesamten Gästeblock ausverkauft, was fast einem Drittel der Kapazität der Halle entspricht. Die Eintrittskarten und Bustickets behalten ihre Gültigkeit, und es wird gehofft, dass es nicht zu vielen Absagen kommen wird.

Und ein gewiss ausverkauftes Haus erwartet die Ferndorfer in der Main-Kinzig-Halle. Es wird wohl das schwerste Saisonspiel der auswärts in Weiß spielenden Siegerländer werden.

Zur Personallage beim TuS:

Es fehlen weiterhin René Mihaljevic und Gabriel da Rocha Viana. Zudem fehlt Alon Obermann nicht krankheitsbedingt, sondern weil er für Israel in der Nationalmannschaft spielt.

Obwohl viele denken werden, dass die Mannschaft jetzt komplett ist, trifft das nicht zu. Erst seit gestern sind zum ersten Mal ALLE Spieler wieder ins gemeinsame Training eingestiegen und haben gerade mal zwei Trainingseinheiten hinter sich. Von Fitness oder Eingespieltheit kann hier nicht die Rede sein.

Robert Andersson

Ich konnte in den letzten zwei Wochen nur mit einem Rumpfkader von 5, 7 oder auch mal 9 Spielern trainieren, denn auch die Grippewelle hatte zugeschlagen. Deshalb sehe ich das morgige Auswärtsspiel nicht als Topspiel.

Im letzten Training müssen wir nochmal hart arbeiten, um gut spielen zu können und um in Hanau alles geben zu können. Wir müssen versuchen, wieder eine Einheit zu werden, unsere Wurfeffektivität zu erhöhen und die Fehlerquote zu minimieren. Wir werden dorthin fahren und versuchen, das Beste zu geben, und natürlich auch das Spiel zu gewinnen.

Hanau ist jedoch der klare Favorit, da sie diese zwei Wochen erheblich besser nutzen konnten als wir. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Wir sind eine gute Mannschaft und ich bin gespannt darauf, wie wir uns im Spiel präsentieren werden.

Viele Fans werden sich auf den Weg nach Hanau machen und nach dem derzeitigen Stand könnte so etwas wie Heimspielatmosphäre aufkommen, denn der Gästeblock in der Main-Kinzig-Halle ist komplett in Ferndorfer Hand. Die Fans werden lautstark ihren Verein unterstützen, unterstützt von derzeit 8 Trommlern, die die Halle zum Beben bringen werden. Wir drücken ihnen also die Daumen, denn es werden noch einige Stolpersteine auf dem Weg nach oben kommen.