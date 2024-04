Kindertagespflege Kleckerbande am Fischbacherberg: Liebevolle und flexible Betreuung für Ihr Kind

(wS/kk) Siegen 25.04.2024 | Suchen Sie eine einfühlsame und bedürfnisorientierte Betreuung für Ihr Kind in einer naturnahen Umgebung? Dann ist die Kindertagespflege Kleckerbande am Fischbacherberg genau das Richtige für Sie!

Die Kleckerbande bietet flexible Betreuungszeiten, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Die Betreuung findet in liebevoll eingerichteten Räumen in der Allensteiner Str. 8 in 57072 Siegen statt. Die Einrichtung ist gut an das Verkehrsnetz angebunden und sowohl mit dem Auto als auch mit dem Bus leicht erreichbar.

Viel Platz zum Spielen und Toben

Die Kindertagespflege Kleckerbande bietet den Kindern viel Platz zum Spielen, Toben und Entdecken. Die nahegelegene Sporthalle wird gerne für ausgiebige Bewegungseinheiten genutzt. Zusätzlich wird professionelles Kinder-Yoga angeboten.

Gesundes Essen und Trinken

Die Kindertagespflege Kleckerbande legt großen Wert auf eine gesunde Ernährung. Die Kinder erhalten frisch zubereitete Mahlzeiten und Getränke. Die Einrichtung nimmt an der Initiative „Kita mit Biss. Für gesunde Kinderzähne.“ teil.

Persönliches Gespräch erwünscht

Die Kindertagespflege Kleckerbande steht Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zu allen relevanten Themen zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach einen Termin!

Aktuell freie Betreuungsplätze

In der Kindertagespflege Kleckerbande sind derzeit 3 Betreuungsplätze frei und ab sofort verfügbar. Die Betreuung kann für Kinder ab 3 Monaten in Anspruch genommen werden.

Öffnungszeiten:

Mo. – Do.: 6:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Fr.: 6:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Kontakt:

Kindertagespflege Kleckerbande Allensteiner Str. 8 57072 Siegen

Kontakt

0170-2121206