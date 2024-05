Video: Polizeieinsatz in Siegener Innenstadt nach Gewalttat – Lebensgefahr nach Messerstich – Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission laufen

(wS/red) Siegen 04.05.2024 | Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr kam es in Siegen am Kölner Tor zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst. Dem waren wohl Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen im Oranienpark vorausgegangen, auch dort war die Polizei im Einsatz.

Video:

Gewalttat in Siegener Innenstadt: Mann durch Messer lebensgefährlich verletzt - Polizei Großeinsatz

Dieses Video auf YouTube ansehen

siehe wirSiegen.de-Erstmeldung

Nach Zeugenaussagen soll im Park eine Person bereits mit einem Messer bewaffnet gewesen sein, woraufhin die Polizei mehrere Personen kontrollierte und überprüfte.

So wie mehrere Augenzeugen gegenüber wirSiegen berichteten, konnte der Mann der Polizei beschrieben werden. Nach der anschließenden Kontrolle wurde dieser nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Ob dies den Tatsachen entspricht werden die polizeilichen Ermittlungen ergeben.

Kurz darauf verlagerte sich die Auseinandersetzung der Personen zum Kölner Tor, hier wurde dann ein 29-jähriger Afghane durch den Einsatzes eines Messers lebensgefährlich verletzt.

Ein Passant leistete sofort Erste Hilfe, indem er versuchte, mit seinem T-Shirt blutende Wunden abzudrücken. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde das Opfer bewusstlos.

Schnell am Tatort eintreffende Hilfe in Form von Rettungsdienst und Notarzt wurde dann fortgeführt. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte im weiteren Verlauf einen mutmaßlichen Tatverdächtigen stellen und in Gewahrsam nehmen.

Am Samstag, 04.05.2024 erklärte die Staatsanwaltschaft Siegen, dass der Verletzte sich noch immer in Lebensgefahr befinde.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige bei dem Streit durch einen 25-jährigen Mann, der ebenfalls afghanischer Staatsangehöriger ist, verletzt wurde. Ein Messer konnte während der Tatortaufnahme gefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Während der Ermittlungen am Tatort war der Bereich für Fußgänger und Fahrzeuge voll gesperrt.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!