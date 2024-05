Blutige Attacke am Kölner Tor in Siegen – Mann durch Stichverletzungen schwer verletzt

(wS/red) Siegen 03.05.2024 | Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr kam es in Siegen am Kölner Tor zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst. Dem waren Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen im Oranienpark vorausgegangen, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Nach Zeugenaussagen soll im Park eine Person bereits mit einem Messer bewaffnet gewesen sein, woraufhin die Polizei mehrere Personen kontrollierte und überprüfte.

Kurz darauf verlagerte sich die Auseinandersetzung der Personen zum Kölner Tor. Dort wurde ein junger Mann mit mehreren Stichverletzungen schwer verletzt. Ein Passant leistete sofort erste Hilfe, indem er versuchte, mit seinem T-Shirt blutende Wunden abzudrücken. Aufgrund der schweren Stichverletzungen wurde das Opfer bewusstlos.

Schnell am Tatort eintreffende Hilfe in Form von Rettungsdienst und Notarzt wurde dann fortgeführt. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort konnte die Polizei bezüglich der Hintergründe der Tat sowie des Alters des Opfers noch keine Auskunft geben.

Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte im weiteren Verlauf einen mutmaßlichen Tatverdächtigen stellen und in Gewahrsam nehmen. Ob es sich dabei um den Täter handelt, wird zur Zeit ermittelt. Die Kölner Straße war während des Einsatzes in beide Richtungen voll gesperrt. Mit mehreren Beamten wurde der Bereich in Richtung Oberstadt nach einer Tatwaffe abgesucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Weitere Infos, Bilder und Filmbeitrag folgen.

Fotos: A.Trojak – M. Groß / wirSiegen.de

