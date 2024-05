Blutige Auseinandersetzung in Duisburg: Streit eskaliert – Drei Schwerverletzte durch Stichverletzungen

(wS/ots) Duisburg 20.05.2024 | Am Sonntagabend (19. Mai, 21:08 Uhr) gerieten zwei Personengruppen an der Einmündung Mercatorstraße/Königstraße in einen Streit, der in einer handgreiflichen Auseinandersetzung gipfelte.

Hierbei wurden ein Jugendlicher (16), ein Heranwachsender (21) und ein junger Mann (22) schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Geschädigten mit Stichverletzungen in Krankenhäuser. Zwei der Verletzten befinden sich aktuell noch in Lebensgefahr.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige (15, 18) noch am gleichen Abend vorläufig festnehmen und eine Tatwaffe sicherstellen. Beide sind libanesische Staatsangehörige.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist von einem versuchten Tötungsdelikt auszugehen. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Hinweise, dass es sich um Streitigkeiten im Clanmilieu handeln könnte, liegen bislang nicht vor.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 18-jährige am Montagmittag (20. Mai, 13 Uhr) einem Haftrichter des AG Duisburg vorgeführt, der ihm den Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Totschlags verkündete und in Vollzug setzte.

Zeugen des Geschehens wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 11. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

.

Anzeige