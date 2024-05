Projektchor mit Fußballliedern, Bratwurst und Bier

(wS/mc) Wilnsdorf 20.05.2024 | Für das geplante Sommermärchen ‘24 hat der Männerchor Wilnsdorf (www.mc.sb-wi.de) eine neue Idee:

Eine offene Probe für den richtigen Fangesang, ein Warm-Up für jederMann.

„Mann kennt das doch noch von den letzten Meisterschaften, überall wird gegrillt, gefeiert und gesungen“, so der Vorstand. „Schon bei der zweiten Strophe ist meistens Schluss. Das muss nicht sein! Unsere Männer sind diesmal textsicher dabei!“

Wer Lust hat mitzumachen kann einfach vorbeikommen und die Stücke von Andreas Bourani, Sportfreunde Stiller und mehr mit dem Chor trainieren. Niemand braucht Vorkenntnisse, der Spaß am Fußball und am Singen steht klar im Vordergrund.

Bratwurst und Bier gehören natürlich dazu, aber für die richtige Stadionatmosphäre zählt jede Stimme!

Also: runter vom Sofa, Mann trifft sich am 24.05.24 um 18:30 am Kirchturm der kath. Kirche in Wilnsdorf.